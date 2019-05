Dnes dojde k převážení indexů MSCI. Špatné pro ČEZ a KB, pozitivní pro Monetu

K dnešnímu dni (28. 5.) dojde k pravidelnému převážení indexů MSCI. Vzhledem k zvýšení podílu Číny, Argentiny a Saudské Arábie dojde v rámci indexu MSCI Emerging Markets ke snížení podílu ostatních zemí včetně ČR. Odliv prostředků by měl být zaznamenán u ČEZ a Komerční banky, ale Moneta by měla vyjít neutrálně až mírně pozitivně. Celkově očekáváme, že by trh měl být na změny připraven, ale nedají se vyloučit větší objemy a zvýšená volatilita, která tradičně převažování indexů MSCI doprovází. Naopak příznivé by mělo být znovuzařazení Philip Morris ČR do indexu MSCI Global Small Cap.