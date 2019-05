GfK: Spotřebitelská nálada v Německu je na dvouletém minimu

Optimismus mezi spotřebiteli v Německu mírně ochladl, lidé jsou méně ochotni nakupovat a na budoucnost největší evropské ekonomiky hledí s větší opatrností. Uvedla to dnes společnost GfK, jejíž index nálady na červen klesl na 10,1 z květnových 10,2 bodu. Ocitl se tak nejníže za více než dva roky.



Index vychází z průzkumu mezi přibližně 2000 lidmi a nyní je nejníže od května 2017. Analytici podle agentury Reuters očekávali, že se index dostane na 10,4 bodu.





Výdaje domácností jsou stěžejní oporou německé ekonomiky , napomáhá jim také rekordní zaměstnanost , vyšší mzdy a nízké náklady na úvěry . Ve druhém čtvrtletí by ale spotřebitelské výdaje mohly oslabit, průzkum institutu Ifo totiž ukázal, že recese ve zpracovatelském průmyslu se přenesla i do segmentu služeb.Společnost GfK poukázala na skutečnost, že se dál prohluboval rozdíl mezi očekávaným vývojem vlastních příjmů a pohledem spotřebitelů na ekonomiku jako celek. Dílčí index očekávání příjmů na červen vzrostl na 57,7 bodu z květnové hodnoty 56,8 bodu, zatímco ukazatel hodnocení celkové ekonomické situace klesl na 1,7 z 3,0 bodu.Německá vláda minulý měsíc snížila odhad růstu ekonomiky na letošní rok na 0,5 procenta z dosud očekávaného jednoho procenta. V porovnání s růstem o 1,5 procenta loni a 2,5 procenta o rok dříve, což jsou údaje očištěné o kalendářní vlivy, jde tedy o podstatné zhoršení.Navzdory poklesu spotřebitelské důvěry se GfK stále domnívá, že výdaje spotřebitelů by letos mohly vzrůst asi o 1,5 procenta.