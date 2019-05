Češi podle průzkumu očekávají od bankovních účtů úsporu peněz, přehlednost a online obsluhu

Mezi hlavní atributy moderního bankovního účtu patří mezi Čechy podle průzkumu Expobank CZ jeho bezplatné zřízení i vedení (55,9 %), vysoký úrok z uložených peněz (52,7 %) a přehledná správa (42,2 %). Třetina lidí si chce bankovní účet založit kompletně online, pro čtvrtinu dotázaných jsou zase důležité inovativní doplňkové služby.

Bezplatné založení a vedení účtu jakožto nejpožadovanější atribut bankovního účtu očekávají zejména ženy (62 %). Vysoký úrok z peněz uložených na účtu, který je podle průzkumu Expobank CZ druhým nejčastěji zmiňovaným požadavkem, zase více preferují muži (58 %). Na výhodném úročení zároveň nejvíce lpí absolventi vysokých škol (62,3 %). Jednoduchá a přehledná správa bankovního účtu, která se umístila na třetím místě pomyslného žebříčku, je potom srovnatelně důležitá pro všechny věkové skupiny, jejichž zástupci v průzkumu odpovídali. Tedy napříč věkovým rozmezím 25 až 54 let. „Například u našeho inovativního účtu NEO poskytujeme vzhledem k požadavkům klientů založení i vedení účtu do konce roku zdarma pro ty, kteří si jej založí do konce června,“ uvádí Kateřina Petko, ředitelka marketingu a komunikace, tisková mluvčí Expobank CZ.

Důležitost online založení a inovativních služeb

Z průzkumu dále vyplynulo, že zhruba třetina dotázaných (31,4 %) preferuje možnost založit si bankovní účet kompletně online bez nutnosti návštěvy kamenné pobočky. „Ukazuje se také, že pro Čechy začínají být důležité různé další inovativní služby, které mohou prostřednictvím jediného účtu využívat. Uvedla to celá čtvrtina dotázaných. Každý desátý by využil například investice do kryptoměn, které umožňuje i náš NEO účet,“ uvádí Ilya Mitelman, předseda představenstva Expobank CZ, a dodává: „Banky už dnes musí reagovat na moderní trendy a spojit své tradiční služby s FinTech nástroji. Obyčejný účet dnes již často nestačí, zejména mladší generace chce mít přehled o svých výdajích, investicích nebo spoření na jednom místě.“

Možnost založit si účet kompletně online požadují podle průzkumu zejména mladí lidé, kteří jsou lépe informovaní o moderních bankovních službách a nových trendech. Ve věkové skupině 25 až 34 let jich tento požadavek vznáší 40,2 %. V rozmezí 35 až 44 let potom 35,3 % a u lidí ve věku 45 až 54 let již jen 17,5 %.