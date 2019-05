Rozbřesk: ČNB nemá kam pospíchat

ČNB může být s dosavadním vývojem ekonomiky spokojena. Naplnilo se její očekávání, ať už jde o inflaci nebo ekonomický růst, který se podle předběžného odhadu od prognózy centrální banky odchýlil jen o jednu desetinu procentního bodu. Zafungovaly i vyšší úrokové sazby, které spolu s přísnější regulatorikou omezily poptávku po hypotékách a zmírnily tak dřívější přetlak na realitním trhu.Situace se mění i na druhém přepjatém trhu, a sice tom pracovním. Nezaměstnanost sice už nemá kam klesat, na druhé straně už však přestala přibývat nová pracovní místa.

Zlom patrný v posledních měsících nenaznačuje, že by ekonomika směřovala do recese – na to je zatím spíše symbolický. Spíše to zatím vypadá na čištění poptávky ze strany firem poté, co v posledních letech řada z nich nainvestovala do nových pracovně méně náročných technologií. Současně, alespoň jak naznačují měkká data, která se ovšem už delší čas odchylují od těch tvrdých, firmy cítí menší potřebu zaměstnávat další a další zaměstnance už proto, že trend jejich nových zakázek v podstatě stagnuje. Je to vidět především v průmyslu, včetně jeho největší části – výrobě automobilů.

Dochází k cyklickému zpomalení, které ovšem není ničím překvapivé a vlastně ani nebezpečné. Tedy minimálně do té doby než eventuálně negativní očekávání firem a domácností změní jejich vlastní chování. O státu, respektive veřejném sektoru nemluvě.Tento vývoj není – jak vidno z prognózy – nijak překvapivý ani pro ČNB. Potvrdit ho navíc mohou i statistiky mezd, které přijdou na řadu příští úterý a zřejmě opět naznačí zpomalení mzdových tlaků v ekonomice.

Jediným, co centrální bance v jejím výhledu nevychází tak zřejmě zůstane koruna. Ta měla, ostatně tak jako už pravidelně od konce kurzových intervencí signalizuje prognóza, neustále posilovat a ještě na konci roku zdolat hranici 25 korun za euro (únorová prognóza předpovídala prolomení této hranice dříve a ta předchozí dokonce ještě dříve). Přesto právě tento „neúspěch“ by nemusel centrální bankéře tentokrát příliš znervózňovat, protože jak to zatím vypadá – vše jinak jede podle plánu a inflace ani neposilující korunu nestihla v podstatě ani zaregistrovat. ČNB by se proto mohla v klidu vrátit k vnějším nejistotám a rizikům a prozatím spočinout ve vyčkávacím módu. Nakonec cíluje přece jen na inflaci, ne kurz.

TRHY



CZK a dluhopisy



Koruna se během včerejška držela nad úrovní 25,80 EUR/CZK a nadále se tak odchylovala od modelových hodnot centrální banky. Jak je vidět, ani široký úrokový diferenciál jí nestačí k postupu k silnějším úrovním a podpory se jí nedostává ani od centrálních bankéřů. Další růst sazeb zatím pravděpodobný není a finanční trhy dokonce pracují s možností jejich poklesu už na horizontu jednoho roku. Centrální bankéři sice nevylučují žádný pohyb sazeb jakýmkoliv směrem, nicméně k jejich snížení by to už chtělo zásadní změnu stávajícího „příběhu“.



Zahraniční forex

Odcházející Evropská komise zjevně vyčkala na to, až skončí hlasování do Evropského parlamentu, aby následně (prozatím jen slovně) udeřila na Itálii, která údajně neplní velmi flexibilně pojímaná rozpočtová pravidla E(M)U. Komise pustila do světa zprávu, že až bude 5. června kontrolovat naplňování italských rozpočtových cílů, tak může spustit penalizační proceduru za jejich neplnění (italský veřejný dluh v poměru k HDP navzdory slibům stále roste). Tyto hrozby EK se samozřejmě nelíbí italským vládním dluhopisům a nepřímo z nich nemůže mít radost ani eurodolar, který se již vrátil pod 1,12.

Ve střední Evropě bude dnes velmi zajímavou událostí zasedání maďarské centrální banky (MNB), která navzdory vysoké inflaci stále drží záporné úrokové sazby a pumpuje do ekonomiky likviditu nestandardními opatřeními. Z této konstelace je forint nervózní a tak jej dnešní zasedání MNB musí eminentně zajímat. My ani trh od MNB dnes žádnou akci nečekáme a takový scénář může být v první vlně pro forint negativní. Nicméně ztráty forintu nemusí přijít, pokud MNB vyšle silný signál, že se úrokové sazby zvýší na zasedání v červnu.