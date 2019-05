Utlumená obchodní aktivita (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ mění svoji dividendovou politiku. Ale jen kosmeticky.

Vláda schválila vyšší spotřební daně.

Evropské akcie by mohly na počátku seance mírně růst.

Ve Spojených státech i v Evropě bude zveřejněna celá řada různých indikátorů důvěry. V USA kromě toho budou k dispozici i ceny ve 20 největších amerických metropolích.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy byly včera kvůli probíhajícímu svátku zavřeny. Při absenci zpráv, které by mohly výrazněji ovlivnit dění na finančních trzích, byla cítit i nižší obchodní aktivita v asijsko-pacifickém regionu. Většina trhů připisovala v průběhu dnešního ranního obchodování nepatrné zisky jako například burzy v Číně, Japonsku, Jižní Koreji nebo Austrálii. Na úrovni včerejších zavíracích kurzů se pohybují indické akcie a nevelké ztráty registrují obchodníci v Indonésii nebo Thajsku.

ČEZ

Představenstvo společnosti rozhodlo o aktualizaci dividendové politiky společnosti. Změna spočívá ve zvýšení výplatního poměru na 80 – 100 % z konsolidovaného čistého zisku skupiny ČEZ očištěného o mimořádné vlivy. Dosavadní dividendová politika od roku 2017 byla stanovena na rozšířeném výplatním poměru 60 až 100 %.

Zúžení výplatního poměru je pouze kosmetickou záležitostí. Návrh nové dividendové politiky bude muset být schválen valnou hromadou, která se uskuteční 26. června. Hlavním důvodem změny byla aktualizace strategie skupiny ČEZ, která nepředpokládá významné akvizice a investice do obnovitelných zdrojů v zahraničí.

Více k tématu jsme napsali ve včerejším komentáři, který je k dispozici na našich webových stránkách http://bit.ly/CEZ_1905fla.

Vyšší zdanění tabáku, lihu a hazardu

Vláda schválila změny ve zdanění tabáku, lihu a hazardu. Spotřební daně z cigaret a tabáku včetně zahřívaného by měly vzrůst od příštího roku zhruba o 10 %. Spotřební daň z lihu by měla stoupnout o cca 13 %. Vyšší by měly být i daně z některých hazardních her. Normu musí ještě schválit parlament a podepsat prezident. Nejedná se o žádnou překvapivou informaci.