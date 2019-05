Česko zasáhl vydatný déšť. Výstraha před povodněmi trvá

V úterý se předpověď meteorologů vyplnila, do České republiky dorazil vydatný déšť. Nejhorší situace byla na Liberecku, kde napadlo až 50 mm srážek. I když po ránu začal déšť ustávat, během dne se opět dočkáme četnějších srážek, které by mohly zvýšit hladiny řek. Výstraha před povodněmi platí až do středečních ranních hodin.

Déšť se v úterý v noci přehnal přes celé území České republiky. Nejvíce srážek napadlo v Libereckém kraji. "Za posledních 12 hodin (od 20:00 do 8:00 hod) pršelo na celém území Česka – spadlo od 2 milimetrů srážek na Karlovarsku po 50 milimetrů na Liberecku," uvedla meteoroložka Dagmar Honsová.

Po ránu se situace sice o trochu zlepšila, ale nebude to mít dlouhého trvání. "Během úterního rána prší zejména v západní polovině území – tam se srážkové úhrny pohybují až kolem 7 milimetrů za hodinu. Během dnešního dne očekáváme déšť na celém našem území – v Čechách bude místy trvalý a vydatný – místy tak naprší dalších 30 - 60 mm srážek. Srážky budou ustávat během noci od severozápadu," dodala Honsová.

Výstraha před vydatným deštěm podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí pro Plzeňský, Liberecký, Ústecký, Jihočeský a Královéhradecký kraj. V souvislosti s tím stále platí výstraha i před povodněmi.