Politici rozhodli, jak bude opravená vyhořelá katedrála Notre-Dame

V pondělí se zabýval francouzský senát budoucností katedrály Notre-Dame, kterou poničil minulý měsíc požár. Jednání o přijetí návrhu zákona trvalo několik hodin a skončilo až v úterý hodinu po půlnoci. Podle zákona bude rekonstrukce probíhat pod dohledem ministerstva kultury a trvat by neměla jen pět let, jak požadoval prezident Emmanuel Macron.

Debata senátu začala v pondělí kolem šestnácté hodiny a předpokládalo se, že nebude jednoduchá. To se také potvrdilo, jelikož byla doprovázena výměnou názorů, a to mezi pravicovou většinou a levicí. Návrh zákona se nakonec v jednu hodinu po půlnoci podařilo přijmout.

Podle francouzského deníku Le Monde jednou z kontroverzních částí návrhu zákona bylo stanovení instituce, která bude mít na starost rekonstrukci katedrály a také studijní práce. Tím bylo nakonec pověřeno ministerstvo kultury.

Dále se také řešila doba, kdy by měla být rekonstrukce dokončena. I když prezident Emmanuel Macron prohlásil, že vše bude hotovo do pěti let, senátoři stejný názor neměli.

Sylvie Robertová, ze strany socialistů a republikánů Ille et Vilaine, vyzvala vládu, aby vytvořila potřebný čas na obnovu budovy. "Čas na Notre-Dame není v našich rukách, nikdo nemůže být větší ani rychlejší než katedrála," uvedla Robertová.