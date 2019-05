FT: Čína loni vyplatila firmám rekordní subvence

Čína v loňském roce vyplatila firmám registrovaným na domácích burzách rekordní subvence, aby jim pomohla čelit zpomalování hospodářského růstu. Informoval o tom list Financial Times (FT) s odvoláním na údaje finanční databáze Wind.



Subvence loni podle těchto údajů vzrostly o 14 procent na 153,8 miliardy jüanů (515 miliard Kč). Údaje z databáze však zahrnují pouze 3545 podniků registrovaných na burzách. Analytik Ťiang Čchao ze společnosti Haitong Securities odhadl, že subvence pro celý čínský podnikový sektor činily v roce 2017 zhruba 430 miliard jüanů.



Údaje z databáze Wind podle listu Financial Times pravděpodobně prohloubí napětí v obchodních vztazích mezi Spojenými státy a Čínou. "Tato data pouze posilují pocit, že čínské podniky vstupují do soutěžení o zakázky s velkým náskokem před konkurencí," uvedl Scott Kenedy z washingtonského Centra pro strategická a mezinárodní studia. Upozornil rovněž, že údaje nezahrnují různé nepřímé subvence.





Spojené státy nyní s Čínou vedou obchodní válku, ve které se pomocí zvyšování cel snaží Peking přimět k odstranění státní podpory pro podnikový sektor. Ta podle Washingtonu poskytuje čínským firmám nespravedlivou výhodu na globálních trzích.Čína se v posledních letech potýká se zpomalováním hospodářského růstu. V loňském roce se její hrubý domácí produkt HDP ) zvýšil o 6,6 procenta, tedy nejslabším tempem za téměř tři desetiletí."Loni bylo použito mnoho opatření na podporu ekonomiky a jednu část tvořily subvence," uvedl profesor Sü Pin z šanghajské obchodní školy CEIBS. Dodal, že cílem vyplacených subvencí bylo "kompenzovat ztráty podniků utrpěné v nepříznivém globálním ekonomickém prostředí".Největším příjemcem subvencí podle údajů databáze Wind byla v loňském roce ropná společnost Sinopec, které obdržela 7,5 miliardy jüanů (25 miliard Kč ). Značné subvence získaly rovněž automobilky, které se loni potýkaly s prvním poklesem čínského automobilového trhu za téměř tři desetiletí.