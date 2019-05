Čína poprvé od roku 1998 převzala banku

Čínští regulátoři převzali na jeden rok kontrolu nad bankou Baoshang Bank Co.. Stalo se tak kvůli “závažným” úvěrovým rizikům. Baoshang to jednou z mnoha menších čínských bank, která se uchylovala ke stínovému financování, aby zakryla, jak velkou roli pro ni hrají rizikoví dlužníci. Je to poprvé po dvou desetiletích, kdy v komunistické Číně došlo k převzetí banky státem, upozornil Bloomberg.

Stínové financování je pro Peking jedním z problémů, které se snaží potřít. Podle analytika švýcarské UBS Jasona Bedforda je ale v zemi spousta regionálních bank, které používají takzvané Special Purpose Vehicles, tedy prostředky zvláštního určení. Těmito účelově založenými firmami pak obcházejí úvěrové standardy a zakrývají, v jakém stavu se nacházejí jejich špatné úvěry.

Následky by mohly nést i akcie velkých čínských bank, pokud budou požádány, aby pomohly řešit problémy u jejich menších rivalů, domnívá se analytik Sanford C. Bernstein ze zastoupení UBS v Hongkongu.

Jednoduché to není ani pro regulátory, kteří se pokoušejí vyčistit rizikové úvěrové praktiky, aniž by to druhou největší ekonomiku světa uprostřed obchodní války s USA potopilo.

Baoshang Bank Co. vznikla v roce 1998, sídlí v čínské autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko a kdysi byla uváděna jako příklad financování regionálních ekonomik. Její problémy prý plynou i z toho, že silně závisela na velkém množství dlužníků.

Velký podíl v ní si loni měla koupi státní investiční firma, což zajistili úředníci. Z obchodu ale sešlo, když se zjistilo, že banka je ve svízelnější finanční situaci, než se původně myslelo, tvrdí zdroje Bloombergu. Oznámení o převzetí pod státní kontrolu přišlo minulý týden v pátek. Dokud bude pod státní kontrolou, bude za její aktivity zodpovědná druhá největší čínská banka China Construction Bank Corporation. Ta za loňský rok ohlásila celková aktiva v objemu 23 bilionů CNY, takže Baoshang je vůči ní se svými 576 miliardami CNY v aktivech, hlášenými k září 2017, opravdu trpaslíkem.

Nestandardní poskytování úvěrů v Číně vyvrcholilo začátkem roku 2018. Expanzi táhly hlavně lokální banky z provincií na severovýchodě země. Tato část byla kdysi chloubou čínského průmyslového vývoje, teď se ale potýká s poklesem obyvatelstva, odlivem mozků a hospodářským úpadkem, napsal list The South China Morning Post. Surovin ubývá, dalším problémem je ale i mentalita centrálně plánovaného hospodářství, která je v lidech hluboce zakořeněná, napsal list tento měsíc na svém webu.

Některé banky se teď dostávají do finančních problémů, protože čínské firmy bankrotují rekordním tempem a náklady na činnost ve stínovém úvěrování narůstají.

Stát už v rámci pokusů o řešení situace přinutil banky k reklasifikaci úvěrů. Ty úvěry, které jsou více než 90 dní v prodlení se splátkami, mají banky vést jako pohledávky se selháním, což způsobilo rekordní nárůst nekvalitního dluhu a odliv kapitálu z některých menších bank.

„Malé a málo kvalitní regionální banky pravděpodobně nebudou představovat systémové riziko pro finanční systém nebo aktivity státních podniků či bank, ve kterých se vlastníci dělí o zisky i závazky,“ napsali dnes podle Bloombergu analytici Linda Sunová-Mattisonová a Jason Li. Záchrana Baoshang Bank je ale z hlediska vlády mimořádným krokem, podotkli také.

Zdroje: BBG, www.scmp.com