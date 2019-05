Čína naznačila, že se nikdy nepoddá některým US požadavkům týkajícím se klíčových zájmů země

Čína o víkendu v článku publikovaném státní tiskovou agenturou Xinhua naznačila, že se v rámci jednání s USA o vzájemném obchodu nehodlá podvolit v některých otázkách svých "klíčových zájmů". Komentátoři poukazují na fakt, že tímto spojením Čína dříve označovala především své teritoriální zájmy například ohledně Taiwanu. Nyní se ale s největší pravděpodobností jedná především o ekonomická témata jako je obecné fungování druhé největší ekonomiky světa.Článek vyjmenovává 5 hlavních směrů, ve kterých se popisují způsoby, kterými USA svou obchodní válkou s Čínou škodí růstu globální ekonomiky Podle článku americká strana v rámci jednání učinila velké množství celkově arogantních požadavků včetně omezení dalšího rozvoje státem kontrolovaných podniků. To je však za hranou vyjednávacího prostoru a dotýká se to fundamentálních základů fungování čínského ekonomického systému. To pak naznačuje, že na pozadí je hlavním cílem USA podkopat čínskou ekonomickou suverenitu.Státní podniky v Číně kontrolují strategická odvětví jako energie , telekomunikace či zbrojní průmysl . Zahraniční podniky si pak dlouhodobě stěžují na vládní podporu těchto podniků, jež jim poskytuje neférovou výhodu.