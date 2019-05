Proč se nenechat vystrašit volatilitou ani těsně před důchodem

Je vám přes šedesát, důchod je za dveřmi a vy s obavami stále častěji sledujete vývoj volatility na trzích. Co v takové situaci dělat? Jak se ke kolísavosti trhů postavit?

"Podle základního doporučení by lidé s blížícím se důchodem měli snížit podíl akcií v portfoliu, snížit jeho rizikovost. Není to ale tak jednoduché, jak to vypadá," říká Joshua Brown, investiční poradce a autor blogu The Reformed Broker.

"Když na toto téma dojde, vždy lidem říkám, aby si uvědomili, že žena ve věku 65 let dnes má větší šanci, že se dožije 85 let, než že se tak nestane. Pětašedesátiletý muž má 22% šanci, že se dožije 90 let. To znamená, že na začátku důchodu před sebou má člověk ještě několik dekád života. A to znamená, že si v 65 letech může dovolit mnohem větší rizikovost portfolia než předchozí generace," pokračuje Brown.

"Je potřeba si uvědomit, že úplně se riziku vyhnout nelze. Inflace je v podstatě záruka rizika. Otázkou proto je, kdy se chcete riziku vystavit. Dnes, nebo mnohem později, až vám začnou docházet peníze?" dodává Brown.