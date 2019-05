Slack: spraví si techno investoři po Uberu chuť?

Slack, populární aplikace pro zasílání zpráv v pracovním prostředí tzv „workplace instant-messaging app“ se připojuje k rostoucímu trhu IPO. Slack plánuje jít na přímý zápis, aniž by nejprve prošel základní kola financování. Předběžné datum vstupu na veřejný trh je 20. června. Po společnosti Spotify Technology SA by to tak bylo druhé největší IPO v historii přímého úpisu. Soukromí investoři již provedli odhady společnosti a podle nich je hodnota firmy pro IPO asi 7,1 mld.

Poté, co sektor soukromých investorů ohodnotil akcie společnosti na 7,1 miliardy dolarů, se za Slack postavilo několik soukromých firem, které odhadují hodnotu akcií na 13,1 miliardy dolarů, což atraktivitu akcií, resp. firmy dále navyšuje.

Společnost nedávno díky soukromým investorům získala 1 miliardu dolarů. Jde o firmy jako General Atlantic, SoftBank Vision Fund, T. Rowe Price Associates a Dragoneer Investment Group.

Tržby činily 105,2 mil. USD, 220,5 mil. USD a 400,6 mil. USD ve fiskálních letech 2017, 2018 a 2019, což představuje meziroční nárůst o 110% a 82%. Čisté ztráty byly za tyto období 146,9 mil. USD, 140,1 mil. USD a 138,9 mil. USD. Společnost Slack Technologies Inc oznámila ve fiskálním roce končícím 31. lednem 2019 ztrátu ve výši 140,7 milionu dolarů.

Mezinárodní tržby ve fiskálních letech 2017, 2018 a 2019 představovaly 34%, 34% a 36% celkových příjmů.

Za tři měsíce končící 30. dubnem vidí Slack předběžně fakturace ve výši 147,7 mil. USD až 149,7 mil. USD a provozní ztrátu ve výši 38,4 mil. USD až 39,4 mil. USD. Tržby dosáhly od 133,8 mil. USD do 134,8 mil. USD oproti 80,9 mil. USD v loňském čtvrtletí.

Prospekt také odhaluje, že akcie Slacku třídy B se v průběhu roku až do ledna 2019 obchodovaly při soukromých transakcích až za 23,41 USD. Nejnižší cena, za kterou se v tomto období obchodovaly, byla naopak 8,37 USD.

Během posledních dvou měsíců akcionáři prodali akcie již za vyšší ceny a to za 25 USD nebo 26 USD za akcii, což znamená ocenění společnosti ve výši přibližně 16 miliard dolarů

Největším akcionářem společnosti Slack je společnost Accel, která vlastní 24% akcií, následuje venture firma Andreessen Horowitz s přibližně 13%.

Spoluzakladatel a výkonný ředitel Stewart Butterfield drží 8,6 % podíl, který by měl hodnotu asi 1,4 miliardy dolarů při ocenění na 16 miliardách dolarů. Spoluzakladatel a hlavní technologický referent Cal Henderson drží 3,4 % podíl.

Společnost uvedla, že její každodenní uživatelé přesáhli za tři měsíce končící 31. lednem 2019 10 milionů. Po celém světě se jedná o více než 600 000 organizací ve více než 150 zemích, které se obrátilo na Slack jako místo pro komunikaci, spolupráci a práci. Jak jsem již uvedli jde o více než 10 mil lidí jako např: účetních, zákaznických podpoře, inženýrů, právníků, novinářů, zubních lékařů, kuchařů, detektivů, vedoucích pracovníků, vědců, farmářů, hoteliérů, prodejců a mnoha dalších. Firma eviduje Více než 88 000 placených zákazníků a má Více než 500 000 organizací v bezplatném předplatitelském plánu.

Nejužitečnějším vysvětlením Slacku je často to, že nahrazuje použití e-mailu uvnitř organizace. Stejně jako e-mail (nebo internet nebo elektřina), Slack má velmi obecnou a širokou použitelnost. Není zaměřen na žádný konkrétní účel, ale téměř na všechno, co lidé dělají společně v práci.

Na rozdíl od e-mailu se však většina této činnosti odehrává spíše v týmových kanálech než v jednotlivých schránkách. Kanály nabízejí trvalý záznam konverzací, dat, dokumentů a pracovních postupů aplikací souvisejících s projektem nebo tématem. Členství v kanálu se může časem měnit, protože lidé se připojují k projektu nebo organizaci nebo odcházejí z projektu a uživatelé využívají nashromážděných historických informací způsobem, který by zaměstnanec nikdy nemohl, když začíná s prázdnou e-mailovou schránkou.

Slack původně zamýšlel, že se bude obchodovat na newyorské burze pod symbolem „SK“, nyní však změnil záměr a bude se obchodovat pod symbolem WORK. Je to drobná změna se zásadním významem.

Pro lidi, kteří se zabývají pracovním softwarem, může nový ticker být jakýmsi symbolem a připomenout společnost Atlassian, která je úzce spjata právě se společností Slack a má symbol TEAM. V loňském roce Atlassian prodal svou konkurenční chatovací službu HipChat společnosti Slack výměnou za podíl ve společnosti. Slack v prospektu uvádí, že má zase integraci se službou Trello společnosti Atlassian.

Dejte si tedy dohromady dva tickery a získáte TEAM WORK. Tato symbolika je však vynikajícím tahem na branku, jelikož asociovat bude i řada investorů.

Společnost Atlassian byla v uplynulém roce jednou z nejvýkonnějších softwarových akcií, která si připsala 96%

Přesné datum emise je ještě třeba doladit, stejně tak jako cenu akcií. Předběžně je však datum stanoveno na 20. června.

Přímý zápis je levnější způsob, jak se stát veřejnou společností, protože proces vyžaduje méně investičních bank, a proto nižší poplatky. V přímém zápisu však společnost neprodává žádné nové akcie, aby získala peníze. Místo toho dává stávajícím akcionářům možnost prodat akcie ze svého držení.

Slack je poslední z řady špičkových technologických firem, které se letos chtějí vydat na veřejný trh. Mezi letošní technologické giganty patří např. Pinterest nebo Zoom Video Communications. Akcie Pinterest byly oceněny v IPO na $19.00 a první den dosáhly až na $25,18. Naproti tomu akcie Zomm byly v IPO oceněny na $36.00 a první den vystoupaly až na $66.00, což představuje nárůst 83%.

Mezi konkurenty patří Microsoft Teams, bezplatný chatový doplněk pro uživatele Office365 společnosti Microsoft, Facebook a Cisco.