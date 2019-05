EK povolila Itálii delší státní garance bankám se špatnými úvěry

Evropská komise (EK) povolila Itálii prodloužit státní garance bankám se špatnými úvěry až do května 2021. EK to uvedla ve svém dnešním sdělení. Díky pomoci vlády v Římě se italským bankám daří snáze odprodávat nesplácené úvěry, které nahromadily v dobách ekonomické krize a které omezily jejich schopnost půjčovat domácnostem a firmám. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



V rámci programu GACS mohou italské banky využívat státní záruky na nejméně rizikovou tranši u prodeje špatných úvěrů. Systém vláda spustila v roce 2016 a naposledy jej obnovila v roce 2018.



Současný italský euroskeptický kabinet schválil v březnu obnovený program GACS, který ale potřeboval souhlas EK. Ta mu den po skončení voleb do Evropského parlamentu (EP) dala zelenou s tím, že neodporuje evropským pravidlům hospodářské soutěže.





Komise odhaduje, že program bankám v období od února 2016 do listopadu 2018 umožnil prodat špatné úvěry za 51 miliard eur (1,3 bilionu Kč ).Obnovením programu GACS Itálie zpřísnila pravidla, aby zvýšila ochranu investorů.