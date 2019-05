Mike Novogratz: Facebook Globalcoin je důležitý, Elon Musk SpaceX také!

Miliardář Mike Novogratz říká, že Elon Musk SpaceX kryptoměna musí v blízké době vzniknout. Sám by do ní investoval. Facebook Globalcoin ovlivní výrazně trh s kryptoměnami.

V minulosti se investiční guru a miliardář Mike Novogratz vyjádřil, že očekává velký nárůst hodnoty Bitcoinu. Vstup nových hráčů na trh by mohl naprosto změnit tvář trhu. Facebook Globalcoin bude přístupný pro miliardy uživatelů sociální sítě Facebook. Elon Musk SpaceX coin by zase mohl pomoci s financováním vesmírných akcí.

Kromě Bitcoinu je Novogratz velkým podporovatelem právě zmíněného SpaceX. Věří, že blockchain tak významné společnosti by na trh přinesl tolik důležitou adopci. Navíc mohou společnosti díry v rozpočtu (které SpaceX a Tesla mají) zaplnit penězi investorů do kryptoměn.

Tento tweet napsal v pátek poté, co SpaceX vyslala několik satelitů do vesmíru:

Tweet SpaceX říká:

Wish they would tokenize @SpaceX This is very cool. Hats off @elonmusk https://t.co/J8oRqB0nPf

— Michael Novogratz (@novogratz) May 24, 2019