Zahraničním konceptům se v Čechách daří

Představitelé České asociace franfisingu (ČAF) se zúčastnili 25. edice Expofranquicie, mezinárodního veletrhu franchisingu, který se konal v Madridu. Účastníci diskutovali o investičních příležitostech na českém a španělském trhu.

Není náhodou, že Česká asociace franchisingu (ČAF) navštívila Madrid. Během tří dubnových dnů Madrid zastával titul hlavního města světové franchisy, aby se zde mohly sejít příležitosti investic, které představují tento systém obchodování pro mezinárodní značky, které se chtějí usadit v České republice nebo ve Španělsku. Právě proto se pan Jan Gonda, prezident ČAF, cítil motivován touto příležitostí a zúčastnil se 25° edice Expofranquicie.

Reprezentanti České republiky dorazili na veletrh s jasným cílem, a to ukázat, že franchisa může být skvělou obchodní příležitostí. Politické okolnosti vyvolaly, že systém franchis nepronikl do ČR do devadesátých let, z prvních franchis v České republice byl McDonalds a francouzská firma Yves Rocher. Skoro tři desetiletí má ČR více jak 250 zaregistrovaných značek, které tímto způsobem fungují.

Jedná se o číslo, které se zvětšovalo hlavně v posledních letech. Podle dat získaných ICEX, k závěru roku 2017, Česká republika měla registrovaných 8 476 aktivních franchisových poboček s průměrným nárůstem o 30 % k roku 2015. Prognóza pro rok 2020 je překročit 300 řetězců působících v ČR.

Zájem o český trh roste

Tento systém napomáhá vysokému přívalu lidí, kterého dosahují zejména obchodní centra, která jsou velmi navštěvována (80 % populace), díky svému strategickému umístění, které je přetváří ve vstupní bránu pro všechny. Takto také dávají podnět sousedním zemím pro navýšení kupní síly. Toto jsou způsoby, jak dělat z České republiky místo s velkým potenciálem pro jakýkoli typ obchodu, který se chce rozšiřovat.

Během prezentace Jan Gonda zdůraznil nadvládu národních značek s distribucí v procentech 40-60 mezi zahraničními a českými franchisami. Přes tohle vše je číslo zahraničních partnerů majících zájem vstoupit na český trh větší a větší, jedná se zejména o německé, francouzské, britské a španělské firmy.

V tomto smyslu je hodně společností, které se usadily v této zóně a které přemýšlí o silné expanzi. Jedna z prvních společností byla Naturhouse prostřednictvím systému franchisy. Společnost vstoupila do České republiky v roce 2008 a od té doby její růst byl konstantní. K uzávěru minulého roku existovalo přibližně 100 obchodů. Tato trajektorie zprůchodnila cestu i jiným španělským značkám, například těm módním jako Mango nebo Nomasvello.

Chcete-li najít další nedávné případy, je třeba se zaměřit na jiné společnosti jako je například Telepizza. Prostřednictvím 'joint venture' největším prodejem pizzy v České republice, španělská společnost Forty's Pizza v říjnu roku 2017 otevřela hned deset poboček. Stejnou cestou je o měsíc později následoval řetězec čistíren a prádelen, Pressto.

Čechy jako dobrá příležitost pro franchisory

Dle údajů převzatých ze zprávy 'Španělský franchising ve světě,' kterou vypracovala Španělská asociace franchisorů (AEF), koncem roku 2018 působilo na území České republiky celkem 18 značek ze sedmi různých sektorů. I přesto, že Česká republika stále odmítá přijmout euro jako jednotnou měnu a mít tak 75 % zahraničních expozic (jednu z nejvyšších v Evropské unii), může se pyšnit jednou z nejnižších nezaměstnaností (pouze 1,9 % nezaměstnané populace) v celé komunitní oblasti. Tento směr se již rozšiřuje i o další skupiny, jako jsou ženy (2,8 %) a mládež (6,1 %). Co se týče HDP, očekává se, že jeho ekonomika letos poroste zhruba o 3 % nad rámec Evropské unie.