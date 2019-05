13.h - Evropa kvituje s povděkem výsledky voleb do europarlamentu, euro lehce oslabuje, ropa klesá, BCPP v minusu

Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne lehkým růstem. Investoři oceňují, že víkendové eurovolby nepřinesly žádné výraznější politické zemětřesení a nepřinesly zásadnější průlom euroskepticismu, jak se mnozí domnívali a obávali. Proevropské síly sice prošly další fragmentací, ale o rozhodující většinu nepřišly. Euro po ranním růstu vůči dolaru začalo oslabovat. To platí i vůči libře. Korna k euru osciluje kolem pátečního závěru. Dnešek bude ovlivněn svátkem a zavřením trhů v Británii a USA. Ropa vstupuje do nového týdne v lehce prodejní náladě. BCPP dopoledne lehce oslabuje pod taktovkou bank. ČEZ po zprávách o změně celkové strategie a výši výplatního dividendového poměru při slabé likviditě posiluje. Akcie VIG bez práva na dividendu odepisují zhruba její výši.