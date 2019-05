UBS: USA ani Čína nečelí dostatečné velké bolesti, aby je to nutilo k rychlé dohodě

Podle analytiků banky UBS USA ani Čína v tuto chvíli nečelí žádným dostatečně velkým ekonomickým problémům, jež by je tlačily k rychlé obchodní dohodě.Americký prezident Trump se holedbá, že k dohodě jistě dojde rychle. Peking v závěru minulého týdne nicméně uvedl, že pokračování rozhovorů nemůže pokračovat, dokud Washington bude dělat špatné věci v tomto směru.Americký prezident Trump dnes uvedl, že USA nyní nejsou připraveny podepsat případnou dohodu s Čínou. Uvedl nicméně, že někdy v budoucno dojde k dosažení skvělé dohody.Podle UBS případná dohoda může přijít těsně na přelomu let 2019/20. US ekonomika si aktuálně vede velmi dobře, Čína má zase velký prostor pro stimulaci a stabilizaci ekonomického vývoje.