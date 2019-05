„Spekulanti, budete litovat!“

Výsledky evropských voleb na trzích, jak se zdá, příliš napětí nevyvolají. Aktuální týden přinese pouze pár klíčových dat, proto hlavním katalyzátorem bude opět zejména geopolitika, od hledání nástupce britské premiérky Mayové a otázky brexitu až po obchodní vyjednávání Spojených států se zbytkem světa, především s Čínou.

Právě mezinárodní obchodní spory „USA vs. zbytek světa“ jsou v posledních týdnech klíčovým hybatelem nálady na trzích. Po navýšení amerických cel na čínský dovoz a hrozbě jejich rozšíření na v podstatě veškerý čínský dovoz navrhlo americké ministerstvo obchodu možnost zavedení antisubvenčních cel. Ta by se měla týkat zboží ze zemí, které, dle amerického tábora, uměle oslabují svou měnu ve snaze zvýhodnit své exportéry na úkor Spojených států.

Kritéria určení až příliš podhodnocených měn vůči dolaru nebyla zveřejněna. Pravděpodobně se však ponesou v obdobném duchu jako monitoring, který provádí americké ministerstvo financí. V otázce umělého oslabování měny se dlouhodobě hovoří například o Japonsku, Německu a zejména Číně, byť ani jedna ze zemí nebyla posledním reportem ministerstva financí označena za hrozbu.

Nejvíce kritiky v tomto směru dopadá na Čínu. Tamní měna, onshore CNY i offshore CNH, vykazuje za květen vůbec největší oslabení vůči dolaru v rámci asijského regionu. Tržní subjekty s nervozitou vyhlížejí prolomení psychologické hranice 7,00 jüanu za dolar, která je mnohými zmiňována jako možný katalyzátor dalšího výprodeje spojeného s odlivem kapitálu mimo Čínu, ba dokonce s případným přelivem na globální trhy.

Čínská strana si tato rizika, navýšená o možnou eskalaci obchodního sporu s USA, uvědomuje, a proto se snaží alespoň komentáři, např. ze strany prezidenta, trhy ubezpečovat, že je to stabilní jüan, který je v jejím výhradním zájmu. Jako poslední se do „ujišťujícího“ tábora přidal čínský regulátor bankovního a pojišťovacího systému. Ten prostřednictvím svého mluvčího vydal prohlášení, ve kterém varuje spekulanty sázející na oslabení jüanu před „těžkými ztrátami“.

„Krátkodobé fluktuace kurzu jüanu jsou normální, fundamenty čínské ekonomiky však z dlouhodobého hlediska nenahrávají vytrvalému oslabování,“ přepisuje server CNBC slova vyjádření regulátora. „Ti, kteří shortují jüan, tak bezesporu utrpí těžké ztráty,“ zní varování.

Z našeho pohledu nepředpokládáme, že by došlo na náhlé oslabení čínské měny, které by vyvolalo výraznější výprodej globálního charakteru. Na druhou stranu, čínská centrální banka nebude mít v nejbližší době úplně lehkou práci, jelikož se blíží období vyplácení dividend. Offshorové čínské společnosti mají dle dat agentury Bloomberg v době od června do srpna vyplatit dividendy v hodnotě necelých 19 miliard dolarů (z toho zhruba 10 miliard připadá na červenec). Fakt, že budou nuceny prodat jüan a nakoupit zahraniční měny, by tak mohl slabou pozici ještě více umocnit.

Zajímavé tak bude v příštích dnech sledovat nastavovaný fixing onshore kurzu čínské měny - v tomto směru se ukázalo, že trhy citlivěji reagují na prolomení hranice 6,90 USDCNY. K celkovému uklidnění kurzu (i nálady) bude každopádně potřeba vedle stabilizace čínských fundamentů zejména posun obchodních vyjednávání s USA. K tomu však poslední dění (zatím) příliš nenahrává, vezmeme-li v potaz například americké zařazení firmy Huawei na černou listinu.

Dozvuky eurovoleb a bankovní prázdniny v USA a Británii

Výsledek evropských voleb sice potvrdil očekávání ohledně mnohem větší fragmentace Evropské parlamentu, klíčová je však vidina toho, že si proevropské strany udrží dvě třetiny křesel. Reakce trhů na eurovolby by dnes měla být spíše utlumená, a to z důvodu absence britských a amerických obchodníků. V pondělí jsou totiž z důvodu svátku uzavřeny americké i britské burzy.

Dnešní den nepřinese žádná klíčová zahraniční data. Ve zbytku týdne bude zveřejněna německá míra nezaměstnanosti (středa) a inflace (pátek), v USA pak HDP (čtvrtek) a jádrový deflátor výdajů na osobní spotřebu (pátek). Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1201 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,67 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1155 do 1,1218 EURUSD.*

Koruna nad hranicí 25,80 za euro

Koruna se během minulého týdne posunula nad hranici 25,80 za euro, kde se nachází i dnes ráno. Vzhledem zejména k absenci londýnských obchodníků by dnešní obchodování nemělo přinést výraznější výkyvy.

Aktuální týden je z hlediska dat relativně prázdný. Dočkáme se pouze zpřesněného odhadu HDP za první kvartál (pátek). Z toho důvodu by hybatelem kurzu měla být opět nálada na světových trzích, obzvláště to vidíme na vliv vývoje eura vůči dolaru.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,84 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,78 až 25,87 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,99 až 23,18 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.