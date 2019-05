ČEZ se plánuje stáhnout z JV Evropy. Může za to růst zadlužení a plán dostavby JE

Taková změna ve strategii je pravděpodobně důsledkem již relativně vyššího zadlužení ČEZ (2,8x čistý dluh/EBITDA) v kombinaci se splatností většího objemu dluhopisů v příštích třech letech a s možností stavby dalšího jaderného bloku (začátek výstavby 2028-29). Již probíhající prodej bulharských aktiv by měl přinést 8-9 mld. Kč cash flow (bez většího dopadu do zisku), hodnotu Rumunských aktiv pak odhadujeme na 28-29 mld. Kč (také bez dopadu na zisk). Polské elektrárny má ČEZ oceněny na 8 mld. Kč, ale my bychom očekávali nižší prodejní cenu. Aktiva v Turecku již firma odepsala. V těchto společnostech je negativní vlastní jmění 7,3 mld. Kč při aktivech 27,8 mld. Kč. Na burze je ale cena podílu ČEZ v Akenerji oceněna na 480 mil. Kč.

My bychom prodej aktiv v JV Evropě a v Turecku vzhledem k tamní problematické regulatorní a politické situaci uvítali. Prodej by mohl snížit čistý dluh firmy asi o čtvrtinu a dostat zadlužení pod 2x čistý dluh/EBITDA. To by firmě dalo komfort pro udržení současného dividendového výplatního poměru (60- 100% zisku) i při přípravě na budoucí výstavbu nových jaderných zdrojů.