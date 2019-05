Spolek si střílel z EU, za hlasy od voličů dostane přes milion.

Pro ČSSD, která utrpěla debakl a nemá nově ani jednoho europoslance, je 2,8 milionu za hlasy jedinou náplastí na drtivou prohru. 1,69 milionu dostane i hnutí Hlas Pavla Teličky.

A mnout ruce si můžou i lidé stojící za recesistickým spolkem Ano, vytrollíme europarlament. Ten totiž za získané hlasy vyinkasuje 1,11 milionu.

"Jsem rád, že kandidují i takové strany, které stojí mimo a voliče třeba i pobaví. Myslím, že někteří lidé je volili pro zábavu, z hecu. Proč ne," komentoval úspěch recesistů bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda.

Podle politologa Jana Kubáčka může hubený výsledek ekonomickými problémy zmítané ČSSD paradoxně prospět. "Mohlo by jim to pomoci pochopit situaci mnohých rodin, které jsou také v tíživé situaci. Mohli by najít pokoru i témata," myslí si Kubáček.