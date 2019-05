Trhy si oddechly: volby do Evropského parlamentu nejsou zemětřesením, euro posiluje

.

Předběžné výsledky voleb do europarlamentu vysílají z hlediska trhů jasný signál: žádné zemětřesení se nekoná. Euro dokonce v tuto chvíli – krátce po otevření asijských burz – vůči dolaru posiluje, od poslední závěrečné hodnoty aktuálně o 0,06 procenta. Nenaplňuje se zatím scénář zlomového triumfu antisystémových stran . Takový scénář by byl z hlediska trhů zvláště nepříznivý, neboť výraznější posílení antisystémových stran by zvýšilo pravděpodobnost drolení Evropské unie či eurozóny. Takové drolení by vedlo k závažné nejistotě ohledně budoucího politického a ekonomického uspořádání převážné části Evropy , která by ochromila investice podniků, a snížila tak konkurenceschopnost evropských zemí v globálních pohledu. Ačkoli se zatím zdá, že ve Francii uspěje Marine Le Penová, její vítězný náskok není tak významný, aby trhy negativně zaskočil. Překvapením je tak spíše výrazný úspěch Zelených v několika evropských zemích, včetně Německa. Zelení sice převážně nejsou vnímáni jako antisystémová strana , nicméně jejich úspěch zvyšuje pravděpodobnost dalších striktních regulací typu těch, které loni zpřísnily emisní kritéria pro automobilový průmysl a které zčásti stojí za zpomalením německé ekonomicky. Případný výrazný triumf Zelených v jednotlivých evropských zemí tak trhy nebude vnímán příliš příznivě