Některá vlaková nádraží v Česku čekají zásadní změny

Rekonstrukci několika nádraží chystá Správa železniční dopravní cesty. Do některých přitom už nikdo desítky let téměř neinvestoval. Cestující se teď mohou těšit třeba na modernizaci nádražní budovy v pražských Vysočanech nebo nové nádraží v Havířově.

Na některých vlakových nádražích v Česku se musí cestující cítit jako v hororu. Mnoho let do nich totiž nikdo neinvestoval a nelze to přehlédnout. Jejich majitel, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), proto letos zahájí několik rekonstrukcí.

Velkou investicí tak bude například rekonstrukce výpravní budovy v Havířově na Karvinsku. Tam si budovu převzala stavební firma už v pátek 24. května.

"Začíná přeměna zastaralé a z provozního hlediska nevyhovující budovy na objekt odpovídající požadavkům a standardům 21. století. V průběhu dvou let projde celý objekt kompletní rekonstrukcí včetně výrazných dispozičních změn," uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Podle něj za rekonstrukci správce železnice zaplatí 137 milionů korun.