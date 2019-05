ETF stále (po)táhnou

Přestože geopolitická situace vybízí spíše k tomu, aby investoři přemýšleli nad změnami ve svých portfoliích a možná i aktivnějším přístupem, většina stále preferuje pasivní produkty, jako jsou ETF.

Většina investorů, kteří již do ETF vkládají peníze, má v plánu své pozice v těchto produktech navyšovat. Vyplývá to z každoroční ETF Investor Study by Charles Schwab, která vychází z odpovědí 1 500 lidí, kteří nakoupili ETF v posledních dvou letech. "Po deseti letech zisků nyní investoři do ETF vnímají možné problémy. A plánují využít právě ETF k tomu, aby tyto problémy překlenuli," říká Kari Drollerová ze společnosti Charles Schwab.

Z hlediska zaměření vedou zejména technologie, do nichž v příštím roce plánuje investovat až 69 % investorů. Vzhledem k očekávaným problémům se téměř dvě třetiny investorů chystají investovat do ETF zaměřených na cenné papíry s pevným výnosem.

Více než polovina investorů své pozice v ETF již v posledních šesti měsících navýšila. Právě zmiňovaná nejistota a možné zvyšování volatility je až pro tři čtvrtiny investorů důvodem, proč investovat do dalších ETF. Přes dvě třetiny investorů plánují navýšit své pozice, přičemž pro 63 % investorů jsou ETF primárním investičním nástrojem.

Největšími příznivci ETF v rámci generací jsou jednoznačně mileniáni. Až 80 % z nich považuje ETF za primární investiční nástroj v budoucím portfoliu a 4 z 10 by v budoucnu neváhali vložit všechny své na investice určené peníze (kromě hotovosti) právě do ETF.

Kromě toho, že jsou ETF investory žádaným nástrojem pro zvládnutí volatilnějších období, jsou jejich největším plusem nízké náklady. Dalšími faktory, které zlepšují obraz ETF mezi investory, jsou dobrá reputace toho, kdo ETF spravuje, a v neposlední řadě také schopnost těchto fondů kopírovat podkladové indexy.

Při výběru brokera, jenž prodává nízkonákladové produkty, pak hraje velkou roli široký výběr ETF a jejich emitentů a také to, že s investicí nejsou spojeny žádné další poplatky.