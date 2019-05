Nejste spokojeni s platem? Jsou místa na světě, kde berou mnohonásobně více.

Průměrná hrubá mzda v Česku už dávno překročila 33 tisíc korun. Velké množství pracujících si však o ni stále může nechat jen zdát. Pokud přemýšlíte, že byste se odstěhovali za prací do zahraničí, zkuste San Francisco. Lidé tam totiž berou nejvíce peněz.

Pokud máte v plánu se za prací přestěhovat do zahraničí, nejlepší je zřejmě americké San Francisco. Jeho obyvatelé mají totiž nejvyšší příjmy. Tvrdí to agentura Bloomberg, která cituje analýzu zveřejněnou německou Deutsche Bank.

Americké město nahradilo na prvním místě švýcarský Curych. "San Franciscu pomáhá zejména rychlý růst amerického technologického sektoru," tvrdí autoři analýzy německé banky. Lidé tam průměrně berou více než 6,5 tisíce dolarů měsíčně, tedy více než 150 tisíc českých korun.

Životní náklady ve městě navíc rostou pomaleji než mzdy. I přesto je nájem za dvoupokojový byt téměř 3700 dolarů. Lidé tak za bydlení platí v průměru skoro 90 tisíc korun za měsíc.

Podle agentury se americká města umístila na předních místech také kvůli posilování dolaru v posledních letech. Ten posílil vůči euru téměř o 20 procent.

Mezi městy s nejvyššími platy se umístil kromě prvního San Francisca a druhého Curychu ještě New York, Boston a Chicago ve Spojených státech.

Za nimi je na šestém místě australské Sydney, hlavní město Norska Oslo, hlavní město Dánska Kodaň. Top desítku pak uzavírá hlavní město Austrálie Melbourne a Londýn ve Spojeném království.

San Francisco, USA: 6,526

Zurich, Švýcarsko: $5,896

New York, USA: $4,612

Boston, USA : $4,288

Chicago, USA : $4,062

Sydney, Austrálie: $3,599

Oslo, Norsko: $3,246

Copenhagen, Dánsko: $3,190

Melbourne, Austrálie: $3,181

London, USA : $2,956

