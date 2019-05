Do obchodů už míří první české brambory. Odrazí se to na ceně

Do obchodů se v nejbližších dnech dostanou letošní první české rané brambory. Podle pěstitelů byla sklizeň rekordně brzy. Kvalitu to ale nijak nesnížilo. Co se naopak změní, bude cena, která se z extrémně vysokých částek bude postupně snižovat.

První české brambory se obvykle sklízí nejdříve na začátku června - letos to ale bylo už 24.května. "To je jednoznačně nejranější sklizeň za posledních třicet let tady u nás v naší oblasti Polabí, která je nejranější v republice," řekl pěstitel Aleš Scheiberg ze Semic.

Může za to extrémně teplé jaro, které kromě posledních pár týdnů vládlo už dubna.Pěstitelé ale přesto odhadují dobrou úrodu, kterou i během sklizně podrobně kontrolují. Do obchodů by se měly dostat pouze kvalitní brambory. Ty špatné jsou přímo na kombajnu vytříděné a vrací se zpátky na pole.

První letošní české brambory ovlivní zároveň i jejich cenu. "My se samozřejmě snažíme maximalizovat výnosy, abychom mohli zákazníkům nabídnout brambory za rozumnou cenu," řekl agronom Václav Mikula.

Ta se aktuálně v obchodech pohybuje za dovezené brambory okolo 30 až 37 korunami za kilogram. "Myslím si, že určitě se ta cena neudrží dlouho takhle vysoko," tvrdí Schneiberg. S tím souhlasí i analytici.

"Tím, že se na trh dostávají další a další brambory z letošní sklizně, nejenom raných, budou za chvíli polorané a prostě další typy brambor, tak samozřejmě ta větší nabídka bude znamenat větší konkurenci a tlak na snižování cen," vysvětluje agrární analytik Pavel Havel.

Na to si ale budou muset spotřebitelé ještě počkat. Nejdříve se ceny dokonce ještě mírně zvýší. "Ale už to nebude dlouho trvat. Počítám tak čtrnáct dní," dodal Havel. Během června by se tak podle odhadů odborníků mohla cena zastavit na dvaceti korunách za kilogram.