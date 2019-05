Souhrn 24.5. - trhy rostou ve víře ve zmírnění obchodní krize, euro silnější, ropa dále klesá, BCPP se svezla na růstové vlně

12.h - tonoucí akciové trhy se chytají každého stébla a rostou, eurodolar vyčkává,

ropa lehce koriguje včerejší propady, BCPP v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zakončila 21. týden při podprůměrné likviditě lehkým růstem.Evropské akciové trhy dnes lehce rostou v reakci na komentáře prezidenta Trumpa, který uvedl, že očekává rychlé vyřešení obchodní krize s Čínou, protože si nedokáže představit, že by druhá strana mohla mít jakýkoli prospěch z masivního odlivu tisíců značek a zboží z tamních obchodů. Trump také na adresu Huawei uvedl, že by mohla být do celkové dohody také nějak začleněna.Trhy se těchto "stébel slámy" v současné situaci ochotně chytají.Světová přepravní jednička Moeller Maersk varovala před růstem rizik a celkové nejistoty ve spojení s obchodní válkou.Investoři vyhodnocují akciový potenciál zprávy o rezignaci britské premiérky Mayové na svou pozici a také na pozici šéfky Konzervativní strany . Čile se nyní spekuluje o tom, kdo ji nahradí. Favoritem v tomto ohledu je bývalý ministr zahraničí Boris Johnson. Také proto rostou šance na tvrdé odloučení i bez patřičných dohod.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování rostou, ale tento růst se postupem času stále více snižuje. Negativně působí především větší než očekáváný pokles objednávek zboží dlouhodobé spotřeby.Výnos amerických "desítek" s největší pravděpodobností zakončí rušný týden nejníže od podzimu 2017.tříměsíční vládní bondy nesou nyní více jak ty desetileté (cca 2,364 vs. 2,331%) Euro dnes lehce posílilo vůči dolaru a to především díky slabým US makro zprávám. Libra euru oscilovala i přes oznámenou rezignaci premiérky jen kolem včerejšího závěru. Koruna po určité snaze posílit vůči euru ve druhé polovině dne začala opětovně oslabovat. Ropa v první polovině dne částečně korigovala včerejší výplach, ale po slabých makrech z USA se vrací na sestupnou trajektorii. BCPP dnes povětšinou s povděkem napodobovala lehce pozitivní zahraniční vývoj. Dařilo se všem hlavních burzovním titulům s výjimkou akcií KB a PMČR. Hlavní růstové slovo měly akcie Erste a Monety.