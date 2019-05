Nejhodnotnější značkou je opět Apple před Googlem

Nejhodnotnější značkou na světě je opět Apple s ohodnocením 206 miliard dolarů (4,8 bilionu Kč). Následuje Google s hodnotou značky 168 miliard a třetí je Microsoft se 125 miliardami dolarů. I na dalších dvou místech jsou technologické firmy - čtvrtý je Amazon a pátý Facebook. Vyplývá to z nového žebříčku, který sestavuje časopis Forbes.



Apple se na čele žebříčku s názvem The World's Most Valuable Brands umístil i loni. Hodnota jeho značky vzrostla od loňska o 12 procent a poprvé překonala hranici 200 miliard dolarů. Firmě přitom v poslední době klesá prodej přístrojů iPhone kvůli levnější čínské konkurenci. Hodnota Googlu se zvýšila o 27 procent a Microsoftu o 20 procent. Naopak Facebook šest procent hodnoty ztratil.





Nejcennější automobilovou značkou na světě je opět Toyota. Japonský výrobce se zároveň umístil na deváté příčce celkového žebříčku s hodnotou 44,6 miliardy dolarů . Toyota patří s roční produkcí přes deset milionů aut do trojice největších výrobců aut světa. Druhou nejvyšší hodnotu mezi automobilkami má Mercedes-Benz, třetí BMW . Obě jsou z Německa.