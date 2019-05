HBR: Jak to, že Amazon vůbec funguje?

„Amazon znají úplně všichni, ale stala se z něj hodně složitá firma. Pustila se do neuvěřitelného množství oblastí a to vyvolává otázky. Není toho až příliš? Je tohle online prodejce, nebo je to výrobce videí či filmů? Učili nás, že každá firma by se měla zaměřovat na svůj jádrový byznys, ale Jeff Bezos evidentně na těchto lekcích chyběl,“ uvedl pro Harvard Business Review profesor Harvardu Sunil Gupta. Jak je tedy možné, že Amazon navzdory všem poučkám dosahuje neuvěřitelných úspěchů?



Na první pohled nepochopitelný byl podle profesora u Amazonu například i nákup společnosti Whole Foods – jednak jde o kamenné obchody, zatímco Amazon je specialista na internet. A Whole Foods také prodává zejména potraviny, což je zboží s nízkými maržemi. Při detailnějším pohledu ale tato transakce „sedí na to, co firma dělá už 20 let“. Klíčem k jejímu úspěchu je pak její šéf Jeff Bezos a jeho intenzivní zájem o spokojenost zákazníků. Ve společnosti vytvořil „velmi podnikatelské, ale také přátelské prostředí“ a rychle implementuje jakýkoliv nápad, pokud jej shledá zajímavým. Amazon je tak 25 let starou firmou, ale funguje stále jako startup.



Na počátku úspěchu Amazonu stál prodej knih, což byl podle profesora chytrý tah, protože u tohoto zboží se neřeší kvalita. Internetový prodej pak sebou nesl známé výhody ve formě nižších nákladů a širšího výběru spolu s tím, že „můžete nakupovat v pyžamu“. Amazon pak měl v plánu začít i s elektronikou a dalším zbožím, nakonec se ovšem dostal mnohem dál. Internetový obchod se následně změnil na internetové tržiště, kde mohly prodávat třetí strany . Výhodou pro Amazon je rozšíření nabídky, spokojený zákazník a poplatky, které třetí strany jako prodejci platí.Postupně se pak roztáčí spirála, kdy větší nabídka přitahuje více zákazníků, což zase přitahuje další prodejce. „To je důvod, proč tu máme jen jeden Amazon ,“ tvrdí profesor. Dalším krokem byl posun k technologiím, kdy firma začala přímo konkurovat společnostem jako IBM či Microsoft , zatímco předtím byl jejím konkurentem hlavně Walmart. Wall Street byla přitom ohledně investic do technologického byznysu skeptická, ale Gupta tvrdí, že šlo o logický krok, protože Amazon jej činil v první řadě pro své interní potřeby. Až poté začal nabízet služby ostatním ve stylu „jsem schopen tohle nabídnout a na trhu je po tom poptávka“.Předností Amazonu je také jeho schopnost hýbat se tam, kam se posouvají preference zákazníků. Pokud například začnou být populární stahovaná videa namísto DVD, firma ihned reaguje. V praxi přitom firma někdy reaguje a někdy aktivně tvoří nový trh. Jak bylo uvedeno, občas to nese překvapivé tahy. Příkladem je i to, že firma nyní provozuje Amazon Studio a točí vlastní filmy. Na první pohled jde o nelogickou strategii, Bezos ji však vysvětluje lehce tím, že „pokaždé, když Amazon získá cenu Golden Globe, prodá víc bot“.Gupta se domnívá, že v podnikání je nyní klíčovým aktivem zákazník a s ním související data. Hranice mezi jednotlivými odvětvími se smazávají a není už tak důležité přemýšlet o konkurenci, ale spíše o tom, co zákazník chce. Mění se i definice konkurenční výhody. Dříve platilo, že hlavní konkurenční výhodou byl levnější nebo lepší produkt. Jenže dnes je konkurenční výhoda založená na výhodném propojení zákazníků a produktů. Tedy například na zmíněném vztahu mezi výrobou filmů a jejím dopadem na prodej bot. I Amazon ale musí podle profesora řešit otázku, „kam až může zajít.“Zdroj: Harvard Business Review