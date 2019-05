Theresa May rezignuje na premiérský post a post šéfky Konzervatistů k 7. červnu

Poté co britská premiérka Theresa Mayová nedokázala ani napotřetí protlačit parlamentem znění dohodo o brexitu oznámila, že na svůj post rezignuje k 7. červnu tohoto roku. Ke stejnému datu Mayová rezignuje také na post šéfky Konzarvativců. Mayová uvedla, že jí bylo velkou ctí a životní rolí stát v čele Velké Británie a vyjádřila přesvědčení, že není poslední ženou na nejvyšším postu.Mayová nastoupila do úřadu před 3 roky, když nahradila svého kolegu Davida Camerona. V březnu 2017 nastartovala proces odloučení Velké Británie od EU.Mezi největší favority pro její nástupnictví patří Konzervativec a bývalý ministr zahraničí Boris Johnson.Předseda hlavní oposiční Labour Party Jeremy Corbyn označil krok Mayové ve všech ohledech za správný a naznačil, že tak měla učinit již dávno. Corbyn naznačil, že nové vedení Konzervativců by mělo dovést zemi k novým předčasným volbám , aby bylo umožněno lidem rozhodnout o dalším osudu ostrovního království.Rezignace Mayové vrací do hry odchod Británie z EU zcela bez dohody. Pravděpodobnost takového řešení se nyní o něco zvýšila.