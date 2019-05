Trump věří v rychlou dohodu s Čínou. Nemohou být šťastní z odlivu tisíce produktů z jejich obchodů

Americký prezident Donald Trump uvedl, že věří v rychlé dosažení dohody s Čínou ohledně obchodu a to i přes to, že neprobíhají žádná nová vrcholná jednání v této věci. Podle Trumpa se tak pravděpodobně stane, protože si neumí představit, že by Čína byla nadšená z tisícovek společností opouštějících jejich obchody směrem k jiným místům.Trump uvedl, že se s čínským prezidentem setká na setkání lídrů zemí G-20, které proběhne příští měsíc v Japonsku.Trump toto uvedl při příležitosti konference, na které byl představen národní plán podpory zemědělství, které bude obchodní válkou silně zasaženo. Po uvalení amerických cel na čínské zboží se Čína revanšovala zastavením nákupů americké produkce sójových bobů a uvalením tarifních cel na americkou kukuřici, vepřové a další produkty. Fond pro podporu disponuje 16 mld. USD