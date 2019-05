ČNB zvýšila proticyklickou rezervu bank na 2% od 1.7.2020

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Bankovní rada ČNB včera rozhodla o zvýšení proticyklické kapitálové rezervy pro banky na 2,00 % s platností od 1. července 2020. Důvodem je podle ČNB nárůst rizik souvisejících s rostoucí fází finančního cyklu ekonomiky . Doporučení bankám pro poskytování hypoték zůstalo beze změny. Banky tak mohou poskytovat hypotéky do 90 % hodnoty nemovitosti (LTV), přičemž jen 15 % úvěrů může mít LTV v rozmezí 80 – 90 %. Výše celkového dluhu klienta by pak neměla překročit devítinásobek čistého ročního příjmu a zároveň by měsíční splátka dluhu neměla být více jak 45 % čistého měsíčního příjmu domácnosti. Bankovní rada dále uvedla, že se ekonomika zřejmě nachází blízko vrcholu ekonomického cyklu a pravděpodobnost dalšího zvyšování proticyklické rezervy se tak výrazně snížila. ČNB je naopak připravena v případě potřeby sazbu snížit. Zvýšení by na české banky nemělo mít výraznější dopad vzhledem k dostatečné kapitálové rezervě.