Obchodní válka eskaluje (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČNB zvýší od druhé poloviny příštího roku proticyklickou rezervu na dvě procenta.

Premiér Andrej Babiš tvrdí, že jsou i další zájemci, kteří by přispívali do bankovního investičního fondu. Mluví o pojišťovnách a penzijních fondech.

Akcie VIG jsou dnes naposledy obchodovány s nárokem na dividendu ve výši 1 EUR.

Evropské akcie by měly po otevření burz zahájit růstem.

Dnešní makroekonomický kalendář je téměř prázdný. Pouze ve Spojených státech budou zveřejněny dubnové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, kde očekáváme zpomalení tempa růstu mimo jiné kvůli situaci kolem letadel Boeing 737max.

Ve Spojených státech dnes představí své výsledky hospodaření výrobce obuvi Foot Locker. V Evropě reportuje dánská společnost A.P. Moller-Maersk zabývající se námořní přepravou zboží.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh uzavřel včerejší obchodování se ztrátou. Index Dow Jones klesl o 1,1 %, S&P 500 si pohoršil o 1,2 % a technologický Nasdaq ztratil 1,6 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejhůře dařilo energetickým společnostem, když jejich ztráty dosáhly výše 3,1 %. Hlavním důvodem byla klesající cena ropy na světových trzích. Ceny ropy Brent včera oslabila o přibližně 2,5 USD za barel na 68,5 USD. Nejziskovějším sektorem se stala síťová odvětví, jejichž hodnota akcií vzrostla o 0,8 %. Za celkovou negativní náladou opět stojí obchodní válka s Čínou, kdy se každým dnem přidávají další společnosti k bojkotu spolupráce s firmou Huawei. Poslední, které k tomuto kroku přistoupily, jsou Toshiba a Panasonic. Japonská odnož Amazonu dokonce přestala prodávat zařízení Huawei s vyjádřením, že nechce svým zákazníkům nabízet problematické zboží.

Akciové trhy v asijsko-pacifickém regionu ukončují dnešní obchodování různorodě. Ztráty zaznamenávají trhy v Jižní Koreji (-1,1 %) a Japonsku (-0,3 %). Naopak se daří čínským (+0,4 %) či hongkongským (+0,2 %) akciovým trhům. V rámci japonského indexu Nikkei 225 jsou na tom nejhůře energetické společnosti se ztrátou 4,4 %. Na opačné straně nejvyššího zisku 1,3 % dosahují telekomunikační firmy.

Bankovní sektor

Banky budou od července příštího roku odvádět více do rezerv na ochranu úvěrového trhu. Česká národní banka zvýšila sazbu proticyklické rezervy na dvě procenta (z 1,75 %) s tím, že je finanční sektor stabilní a má dost prostoru pro růst úvěrů i po zvýšení rezervy. Podle České bankovní asociace se tento krok dal očekávat. Současně také ve svém oznámení uvedla, že poskytovatelé úvěrů budou muset celkově navýšit své kapitálové rezervy o desítky miliard korun, což může vést k omezenějším možnostem výplat dividend.

V Lidových novinách je rozhovor s premiérem Andrejem Babišem, který se mimo jiné vyjadřuje k investičnímu fondu pro banky. Dle jeho slov by vklady čtyř největších bank měly být nevratné. Banky požadují, aby byl fond nezávislý, tedy, aby jej neřídili politici, ale lidé, co rozumí investování. Podle Babiše jsou údajně i další zájemci, kteří by do fondu mohli přijít. Zmiňuje pojišťovny či penzijní fondy. Na druhou stranu si neumí představit, zda-li by do fondu mohly vstoupit i firmy mimo finanční sektor.