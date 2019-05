Na eurodolarový trh se vrátila volatilita

Na eurodolarový trh se přece jenom vrátila volatilita, kterou přinesly indexy podnikatelských nálad PMI. Nejprve to byla data z eurozóny, která ukázala na to, že především v německém strojírenském průmyslu pesimismus přetrvává. To se pochopitelně eurodolaru nelíbilo a tak pomalu směřoval k hladině 1,11. Ovšem odpoledne to byly PMI v USA, které se v průmyslu nečekaně propadly až na téměř desetiletá minima. Americká PMI nejsou tak sledovanou záležitostí jako např. index ISM, ale tato data podpořila zplošťování americké výnosové křivky a návratu eurodolaru blíže k hodnotě 1,12.V EU začaly volby do Evropského parlamentu, což může být pro euro limitující, neboť trh bude vyčkávat, jak dobrých výsledků dosáhnou euroskeptické strany . Nervozita z eurovoleb je pak vidět na větším zájmu o bezpečný švýcarský frank a propadu páru EUR/CHF směrem k hranici 1,12. Výše uvedené téma se pak nepřímo týká i britské libry , která navíc dále slábne i proto, že se množí spekulace, že britská premiérka Mayová v průběhu června odstoupí.