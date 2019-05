MMF: Cla USA na čínské zboží platí téměř celá američtí dovozci. Země uvažuje o clech pro země s podhodnocenou měnou

Cla, která Spojené státy uplatňují na dovoz zboží z Číny, poškozují nezamýšlený cíl. Vybíraná cla totiž téměř celá nesou na svých bedrech američtí dovozci. Vyplývá to ze zveřejněné studie Mezinárodního měnového fondu (MMF), z níž čerpal server televize CNBC.



Obchodní válka USA a Číny trvá už víc než rok a vyššími dovozními cly bylo už zatíženo zboží v hodnotě miliard dolarů. Podle MMF ale k téměř žádné změně, která by odpovídala změnám cel, nedošlo.



Prezident Donald Trump počátkem května prohlásil, že větší cla na čínské zboží "plní americkou pokladnu" 100 miliardami dolarů (2,32 bilionu Kč) ročně. Bilaterální obchodní deficit mezi Čínou a USA zůstává navzdory clům v podstatě nezměněn, uvedla studie.



Prezident Trump navíc zvažuje uvalení nových cel na další čínský import v ročním objemu 300 miliard dolarů, a to by mohlo poškodit spotřebitele, protože podniky na ně pravděpodobně přenesou dodatečné náklady.



"Na obchodním napětí mezi jednoznačně tratí spotřebitelé v USA a Číně," uvádí MMF. Vyšší cla ale mohou také poškodit hospodářský růst. "Zatímco dopad na globální růst je nyní poměrně slabý, poslední eskalace by mohla výrazně poznamenat podnikání a náladu na finančních trzích, narušit globální dodavatelské řetězce a ohrozit předpokládané oživení globálního růstu v roce 2019," soudí MMF.

USA uvažují o clech pro země s podhodnocenou měnou



Americké ministerstvo obchodu navrhne nový předpis, podle kterého by bylo možné uvalit antisubvenční cla na zboží ze zemí, které podhodnocují svoji měnu vůči dolaru. Návrh ministerstva představuje další možnost, jak zvýšit cla na čínské zboží. Mohl by se však dotknout i dalších zemí, jako Japonska, Jižní Koreje, Indie, Německa a Švýcarska, uvedla agentura Reuters.



Všechny tyto země, včetně Číny, byly na seznamu zemí pro další sledování v pololetní měnové zprávě ministerstva financí. Zpráva monitoruje zásahy na měnovém trhu, vysoké přebytky bilance běžného účtu a obchodu.



Předpis navržený ministerstvem by pozměnil běžný proces uvalení odvetných cel, který by nově zahrnoval kritéria pro podhodnocenou měnu. Úředníci vlády prezidenta Donalda Trumpa dlouho považují čínský jüan za podhodnocený vůči dolaru, a to navzdory americko-čínské obchodní válce, která podle odborníků na devizy hodnotu jüanu poškodila.



Ministerstvo zatím neupřesnilo kritéria, která budou použita při rozhodování, zda cena produktů v USA je uměle nízká kvůli podhodnocení měny.