Další krvavá lázeň v USA

Před závěrem týdne se hlavní zámořské indexy ponořily necelá 2 % do ztráty. Investoři se zbavovali především technologických titulů, ale i průmyslové a energetické společnosti propadávaly v obavách z eskalujícího obchodního konfliktu mezi USA a Čínou, který by mohl zpomalit globální růst. Technologie jsou mezi všemi sektory výrazněji exponované právě na Čínu. Například Apple ztratil 1,7 %, Microsoft potom 1,2 %. Klesá i cena ropy na světových trzích a to WTI o „úctyhodných“ 5,8 %. Výhled globální poptávky je důvodem, proč právě tato komodita takto razantně padá a strhává tak celý energetický sektor, který tak propadl nejvíce ze všech subindexů v S&P , a to o 3,1 %.Investoři se zjevně obávají, že dosažení dohody bude přece jenom o dost složitější, než se původně očekávalo. Bude tak možná i více škodlivé pro globální ekonomiku. Pouze defenzivní sektor utilit skončil v lehkém zisku 0,8%. Peking se dnes nechal slyšet, že USA musí „opravit svoje nesprávně činy“ aby mohly diskuze v oblasti obchodní politiky pokračovat. To se stalo v reakci na to, že Spojené státy postavily Huawei na blacklist. Jako další důkaz, že obchodní válka již bezprostředně ohrožuje americkou ekonomiku jsou data od IHS Markit, která ukazují nejpomalejší nárůst aktivity ve výrobě za poslední dekádu a nové objednávky poklesly poprvé od srpna 2009.Na přední příčce v indexu S&P500 je retailový obchod L Brands , který po lepším než očekávaném reportu výsledků poskočil o 12,8 %. Na opačné straně se pohybuje společnost NetApp , která naopak po výsledcích pod očekávání a špatném výhledu propadla o 8,1 %.