Kdy dopadne Tesla na dno?

Akcie společnosti Tesla i nadále prudce klesají. Od 7. května klesly o více než 20 procent, od jejich vrcholu na 389 USD tak tento propad již přesahuje hranici 50 procent, vzhledem k tomu, že se aktuálně obchodují za zhruba 192 dolarů za akcii. Došlo tak na slova hned několika analytiků, kteří už nějakou dobu hlásili, že TESLA je a byla velmi nadhodnocená. Narůstající dluh a minimální zisky si tak žádají svoji daň.

Hlavním důvodem propadu byly negativní komentáře od analytiků z Loup Ventures a Morgan Stanley na výrobu elektrických vozidel.

Gene Munster (co-founder) z Loup Ventures uvedl, že Tesla pravděpodobně opět nesplní svůj stanovený cíl ohledně dodávek elektrických vozidel, a to vzhledem ke zhoršujícím se prodejům v Číně kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou. Analytici snížili odhad prodejů na 310 000 vozidel oproti 360 000, což bylo stanoveno jako minimální cíl v březnu.

Munster si stále myslí, že Tesla toto období přežije. Financování ve výši 2,4 miliard dolarů by měli společnosti bez problémů stačit, pokud do roku 2020 (a i poté) dokáží plnit cíle ohledně výroby a dodávek – přes 300 tisíc aut ročně.

Adam Jonas, analytik Morgan Stanley nedávno uvedl, že akcie Tesly by mohly klesnout v nejhorším případě na 10 dolarů. To však může být trochu přehnaná predikce. Tesla se utápí ve vysokém dluhu, navíc emitovala nové dluhopisy s vysokou výnosností a někteří investoři je řadí do skupiny tzv. Junk Bonds.

Pokud společnost stále negeneruje pořádné zisky, mnoho investorů a analytiků ji považuje za nadhodnocenou navzdory různým inovacím ve svém sektoru. Bude zajímavé sledovat, jak se budou její akcie vyvíjet vzhledem k narůstajícímu dluhu a kdo bude větší vítěz v tomto konkurenčním boji. Jiné automobilky možná nedisponují takovými inovacemi jako Tesla, ale neohrožuje je tolik ani finanční situace.