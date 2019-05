Amazon pracuje na přístroji pro čtení emocí

Amazon.com pracuje na nositelném zařízení, které dokáže číst lidské emoce. Přístroj se má nosit na zápěstí a aktivovat hlasem. Měl by umět rozpoznat rozpoložení svého nositele na základě hlasu. Obsahovat má mikrofony spárované se softwarem a fungovat za pomoci aplikace do chytrých telefonů. Podle dokumentů, které si přečetla agentura Bloomberg, firma o novince hovoří jako o výrobku z odvětví zdraví a welness.

Novinka by případně mohla ukazovat také to, jak efektivněji interagovat s lidmi, s nimiž nositel vstupuje do kontaktu.

Nic se ale neví o tom, v jaké fázi projekt nesoucí krycí jméno Dylan je, ani zda vůbec zamíří na trh. Amazon.com na něm spolupracuje s Lab126, což jsou vývojáři hardwaru, kteří mají za sebou telefon Fire nebo chytrý reproduktor Echo. Na projektu se podílí také tým, který stál za softwarem virtuální asistentky Alexy.

Podle nejmenovaného zdroje Bloombergu nyní probíhá program testování beta verze, jasné ale není, zda jde o testování hardwaru, softwaru nebo obojího.

Technologie rozpoznávání emocí by firmě mohla pomoci získat další informace o tom, jak použít potenciální zdravotní produkty k lepšímu zacílení reklamy. Pravděpodobně ale také vyvolá další debatu o tom, kolik a jakých dat o nás technologičtí giganti shromažďují.

V roce 2017 byl v USA zapsán patent, který popisuje systém, ve kterém hlasový software používá analýzu hlasových projevů, aby zjistil, jak se mluvčí cítí. Rozlišovat přitom dokáže “radost, zlost, utrpení, smutek, strach, znechucení, nudu, stres a jiné emocionální stavy”. Patent, který byl zveřejněn loni, naznačuje, že Amazon by mohl využít znalost emocí uživatele k tomu, aby mu doporučil vhodný produkt, nebo reagoval podle toho, jak se daný člověk cítí.

Amazonu se připisuje i další patent. Ten hovoří o systému, který využívá techniky, které rozliší hlas nositele od zvuků na pozadí.

Podle nejnovějších dokumentů, které zmiňuje Bloomberg, bude nositelné zařízení používat právě takovou technologii.

Nový projekt podle Bloombergu ukazuje, že Amazon si pořád ambiciózní a chce se stát lídrem v oblasti špičkového softwaru pro hlasové technologie a ve spotřební elektronice. V oblasti softwaru pro chytré telefony ale zaostává za Applem a Googlem. Všude se proto snaží nacpat Alexu. Jako mobilní Alexa by podle loňského článku na Bloombergu mohl pracovat robot pro domácnost, na kterém prý firma pracuje. Prototypy tohoto robota, nazývaného Vesta po starořímské bohyni rodinného krbu, se prý dokážou pohybovat v domácnosti podobně jako samořízené auto.

