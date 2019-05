Jaký dopad budou mít volby do Evropského parlamentu pro finanční trhy?

Shrnutí:

EPP a koalice S&D by měly po volbách ztratit většinu

Výsledek euroskeptických stran může ovlivnit náladu na finančních trzích

Nový Evropský parlament bude obsazen menším množstvím poslanců

EURUSD, GBPUSD a DE30 jsou primárními trhy, kde by se výsledky voleb měly projevit

Dnes začínají volby do Evropského parlamentu a budou pokračovat až do neděle. Výsledky by mohly přinést nárůst vlivu euroskeptických stran a ovlivnit tak výkon evropských ekonomik i dění na finančních trzích. Zde nabízíme přehled toho, co lze po evropských volbách očekávat.

Méně poslanců v novém parlamentu

Během dalšího pětiletého období bude mít Evropský parlament 705 míst ve srovnání se současnými 751 místy, pokud Velká Británie skutečně opustí EU. Do té doby však bude parlament stále disponovat plným počtem míst. Jejich redukce je důsledkem Brexitu a rozdílnou distribucí britských poslanců. V současné době disponuje Velká Británie 73 místy, z čehož 27 míst bude rozděleno čtrnácti zemím. Změna velikosti Evropského parlamentu by však žádné výrazné změny přinést neměla.

Koalice pravděpodobně ztratí většinu

Průzkumy ukazují, že současná koalice EPP/S&D ztratí majoritu. Zdroj: Wikipedia, XTB Research

V Evropském parlamentu mají v současné době hlavní slovo dvě strany - Evropská lidová strana (EPP) a Socialisté & Demokrati, které dohromady disponují 54 % všech míst. Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) je také součástí vládnoucího bloku. Nicméně podle průměrných výsledků průzkumů se ukazuje, že současná koalice by mohla dosáhnout na pouze 44 % míst. Naopak největším vítězem voleb by se mohla stát strana Evropa národů a svobody (ENF), která je antiimigrační, tvrdě euroskeptická a extrémně pravicová. Celkový vliv euroskeptických stran by se ovšem měl zvýšit pouze na 28 % ze současných 27 % (na základě odhadů). Účast na volbách se odhaduje pouze na 40 %.

Těžkosti s formováním nové Evropské komise

Pokud vezmeme v úvahu, že současná koalice nebude mít dostatek sil na vytvoření nové Evropské komise (čeká se větší fragmentace evropského parlamentu), dá se očekávat, že se novou komisi nepodaří zvolit do konce roku. To by mohlo přinést delší období nejistoty pro evropskou ekonomiku a také pro finanční trhy. Z ekonomického pohledu je totiž Evropská komise velmi důležitým orgánem, který rozhoduje o směřování evropských fondů.

Nejvíce euroskeptické strany

Poslední nárůst nacionalismu v Evropě přinesl nejistou budoucnost mnohým evropským ekonomikám. Volby do Evropského parlamentu ukážou, kolik moci se nacionalistickým stranám podaří po získat. Navíc z jejich výsledků budeme moci dále odhadovat, jakým směrem se budou vyvíjet volby v jednotlivých zemích. Níže uvádíme přehled nejvíce euroskeptických stran, které by mohly ze svých úspěchů v Evropě těžit nejvíce v domácích volbách:

Francie - Národní shromáždění

Itálie - Liga

Německo - Alternativa pro Německo

Španělsko - Vox

Rakousko - Svobodní

Švédsko - Švédští demokraté

Maďarsko - Fidesz, Jobbik

Dopad na finanční trhy

Hned na začátku je třeba zmínit, že by volby do Evropského parlamentu neměly mít zásadní dopad. Takže existuje obstojná šance na zajímavé pohyby, pokud by volby nedopadly dle rozšířeného očekávání. Zvláště větší úspěch euroskeptických stran by mohl výrazně zatížit akciové trhy, které se stále obchodují na relativně vysokých úrovních. Na druhou stranu se příliš nezdá, že by výsledek voleb měl výrazný dopad na euro, které se aktuálně pohybuje v blízkosti dvouletých minim na páru s americkým dolarem.

Pohled na trhy

EURUSD klesl od dubna minulého roku o přibližně 10 %. Vzhledem k poslednímu dění v Evropě nemůžeme očekávat rychlý růst eura. Na druhou stranu se zdá být americký dolar na současných úrovních překoupený. Důležitou hladinou se aktuálně zdá být úroveň 1,1120 zdroj: xStation5

Německý akciový index DAX 30 vzrostl z prosincových minim o 15 %, a to přes nepříznivé ekonomické statistiky z mnoha evropských zemí. Důležité úrovně se nacházejí na 12 440 bodech a 11 590 bodech. Zdroj: xStation5

Britská libra si prochází významným downtrendem hlavně kvůli dosud neúspěšným jednáním o Brexitu. Hlavním supportem se zdá být hladina 1,2480. Zdroj: xStation5