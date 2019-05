ČNB: Domácí finanční sektor je stabilní, banky budou odvádět více do rezerv

Domácí finanční sektor je stabilní a vysoce odolný vůči případným nepříznivým šokům. Bankovní sektor má i nadále dostatečný prostor pro růst úvěrů i po zvýšení kapitálové rezervy, avšak za předpokladu přiměřené dividendové politiky. Vyplývá to ze Zprávy o finanční stabilitě, kterou dnes zveřejnila Česká národní banka.



Banky v uplynulém období podle zprávy posílily kapitálovou vybavenost a disponují vysokou likviditou. Pojišťovny udržely kapitálovou vybavenost i ziskovost navzdory vývoji na finančních trzích, který nepříznivě ovlivnil hodnotu jejich aktiv a závazků.



Penzijní společnosti a investiční fondy byly sice v závěru roku 2018 nepříznivě ovlivněny změnami cen držených aktiv, nevedlo to však k odlivu klientů či systémově významným ztrátám.



Finanční stabilita je vedle stability cenové dalším klíčovým cílem ČNB, a to od roku 2013. Celou Zprávu o finanční stabilitě zveřejní ČNB letos 11. června stejně jako nové znění doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí.

Banky budou odvádět více do rezerv na ochranu úvěrového trhu

Banky budou od července 2020 odvádět více peněz do rezerv na ochranu úvěrového trhu. ČNB dnes totiž zvýšila tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 2 %. Sazbu, která platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníky s cennými papíry, stanovuje ČNB pravidelně každé čtvrtletí s účinností za rok. Dnes zveřejněné rozhodnutí je tedy platné od 1. července 2020.

Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát.



"Důvodem je nárůst rizik spojených s rostoucí fází finančního cyklu české ekonomiky a dílčí zesílení signálů zranitelnosti domácího bankovního sektoru vůči případné nepříznivé změně podmínek v ekonomice," uvedla ČNB.



Naposledy zvýšila centrální banka proticyklickou kapitálovou rezervu na 1,75 % loni v listopadu. Tato výše odvodu bude platná od 1. ledna 2020. Aktuálně platná sazba je 1,25 procenta a od letošního července stoupne na 1,5 procenta.



Proticyklická kapitálová rezerva je jedním z opatření směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV). Vedle toho existují kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika a bezpečnostní rezerva.



ČNB proticyklickou kapitálovou rezervu využila poprvé na konci roku 2015, kdy ji s platností od 1. ledna 2017 stanovila na 0,5 procenta.