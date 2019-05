Trumpova defenzivní taktika pokulhává

Vypadá to, že Trumpova vláda trochu zaškobrtla o svou vlastní politiku, když najednou oznámila devadesátidenní výjimku ze svého zákazu výrobků Huawei. Stalo se tak poté, co americké technologické firmy prohlásily, že s firmou ukončí spolupráci.

Poté, co se firma Huawei ocitla na černé listině, celá řada technologických obrů oznámila, že s Huawei ukončí spolupráci. Náhlý obrat a oznámení o devadesátidenní „výjimce“ pro Huawei naznačuje, že Spojené státy nemají jasnou politiku a neuvědomují si dosah svých kroků. V reakci na to mírně oživila chuť investorů riskovat i přes to, že došlo jen k minimálnímu snížení napětí.

Vztahy pod bodem mrazu

Na jedné straně tento krok naznačuje snížení napětí – proto také došlo ke skromnému oživení chuti riskovat. Na druhou stranu se Čína jednoznačně postavila na odpor a možná se rozhodla hrdě vydržet, dokud Spojené státy ze svých požadavků značně neustoupí. Je to však oboustranně nebezpečná hra.

Že Čína hodlá setrvat se vztahy na bodu mrazu, naznačuje zesílení nacionalistické rétoriky v populárním tisku nebo návštěvu prezidenta Si Ťin-Pchinga v dole na vzácné kovy. Případná eskalace by mohla zahrnovat čínský zákaz exportu minerálů vzácných zemin do Spojených států, kde jsou klíčovou surovinou pro technologickou a vojenskou výrobu.

Čeká protinožce recese?

Po projevu guvernéra Australské rezervní banky Phillipa Loweho se pravděpodobnost, že v červnu dojde ke snížení sazeb, zvýšila téměř na jistotu. Ve svém projevu jasně naznačil, že by byl rád, kdyby vláda zvážila možnost zavedení keynesiánských pobídek, vedoucích ke zmírnění rizika poklesu: „V případě, že nezaměstnanost při dané politice neklesne, máme několik možností,“ uvedl Dr. Lowe. „Tyto možnosti zahrnují: další monetární uvolňování; doplňující fiskální podporu včetně vyšších výdajů do infrastruktury; a strukturální politiky podporující expanzi. Spoléhat se na pouze jeden druh politiky má svá omezení, proto bychom se měli zamyslet nad všemi možnostmi.“ Koaliční vláda v čele s Morrisonem udržovala přísně vyrovnaný rozpočet a na příští rok přislíbila výrazný přebytek. Pokud však Austrálie míří k recesi, bude muset tento slib porušit.

Vybrané měny zemí G10

USD – síla dolaru přetrvává a kurz USD/CNY se vrací zpět k maximům cyklu – vypadá to, že pokud Čína skutečně odstoupí od své politiky udržování spodní hranice kurzu CNY, mohlo by dojít k expanzi rozmezí.

EUR – kurz EUR/USD klesá k minimům cyklu – poslední dva pokusy o průlom byly velmi rychle zastaveny a tento poslední dopadne zřejmě stejně.

GBP – oslabení, zatímco čekáme, jak dopadne strana brexitu v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Oblast 1,2500 kurzu GBP/USD představuje další testovací úroveň pro tento měnový pár, zatímco kurz EUR/GBP se blíží svému dvěstědennímu pohyblivému průměru před 0,8800.



O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.