Špaček: Celkový index nákupních manažerů (PMI) eurozóny vzrostl méně, než se čekalo

PMI průzkum eurozóny (bleskový odhad) – květen 2019: Celkový index nákupních manažerů (PMI) eurozóny vzrostl na 51,6 bodu z dubnových 51,5, což je o něco méně, než se čekalo (51,7 bodu). Očekávání zklamal i dílčí index nákupních manažerů ve výrobě, který spadl na 47,7 bodu, zatímco se očekávalo 48,1 bodu. Stejně tak se příliš nedařilo ani indexu manažerů ve službách, který klesl na 52,5 bodu, zatímco trh odhadoval růst na rovných 53 bodů.

Celkový index se stále pohybuje nebezpečně blízko nad lednovým mnohaletým minimem 51 bodů. Skepsi manažerů ve výrobě, narážející na klesající celosvětovou poptávku a zpomalení světového obchodu, doplnil také pokles optimismu manažerů ve službách. Těm dosud nahrávala relativně nízká inflace i míra nezaměstnanosti, relativně vysoký růst platů a dobrá nálada spotřebitelů.

Jde tak o další signál, že zpomalování evropské ekonomiky nejspíš pokračuje i ve druhém čtvrtletí. Slabý optimismus nákupních manažerů našeho největšího obchodního partnera indikuje nižší poptávku i po českém zboží. To by mělo vést k nižšímu českému exportu i nižšímu růstu HDP – a to není zrovna dobrá zpráva.



Michal Špaček,

Portfolio manažer NN Investment Partners