Kolik platí strany za reklamu na sítích? Facebook to odhalil

Volby do Evropského parlamentu už jsou za dveřmi - politické strany mají posledních pár dní na to, aby oslovily co největší množství voličů. Řada z nich rozjela velkou předvolební kampaň i na sociálních sítích. Nejvíc za reklamy na facebooku utrácela ČSSD - částka překročila milion korun. Nejméně do nich naopak investovala KSČM, která si nezaplatila vůbec nic.

Sociální sítě hýbou světem - není tedy divu, že se politické subjekty kandidující do Evropského parlamentu rozhodly zacílit i na uživatele facebooku. Ten nyní spustil službu "Knihovna reklam", kde se uživatelé mohou podívat, jak politické subjekty investují do sponzorovaných příspěvků.

Nejvyšší částku investovala ČSSD - její celkové výdaje na reklamy za poslední tři měsíce přesáhly milion korun, kterým si zaplatila zhruba 2 600 reklam. Většina z nich byla zaštítěna heslem "Férová Evropa!"

Všechny ostatní politické strany či jednotlivci za ČSSD výrazně zaostávají - druhé místo obsadili Piráti, kteří do reklam na facebooku investovali více než dvakrát méně. Za zhruba 130 reklam zaplatili přes 465 tisíc korun.

Třetího místa se zhostil premiér a předseda ANO Andrej Babiš jakožto jednotlivec. Na reklamy vydal více než 360 tisíc korun, jejich počet ale závratný nebyl - peníze investoval pouze do 25 reklam. Většinu peněz investoval v posledním týdnu.



Většina jeho reklam měla podobu zpráv na messengeru, kde si dopisoval s europoslankyní a členkou hnutí ANO Ditou Charanzovou. Společně voličům slibovali, že budou v EU prosazovat české zájmy. Všechny konverzace byly zaštítěny heslem "Česko ochráníme".

Nejméně výdajů na reklamy vynaložili Tomio Okamura a KSČM. Předseda SPD si zaplatil 37 reklam, které ho stály necelých 24 tisíc korun. KSČM se rozhodla nevyužít možnosti reklam na facebooku, a neinvestovala do nich proto ani korunu.

Okamurovy reklamy byly různorodé - často se v nich opakovalo téma islámu a imigrantů, ale také silná kritika současné vlády, a dokonce i fotky u oběda, kde si pochvaloval českou kuchyni.