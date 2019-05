Rozbřesk: Evropské volby - startér velkých změn ve vedení EU

Víkendové evropské volby nastartují velké změny ve vedení Unie a eurozóny, které mohou výrazně změnit tvář EU v nejbližších letech. Pro trhy je to po právu zdroj velké nervozity. Bezprostředně po volbách začne výběr nového šéfa Evropské komise (namísto J. C. Junckera) a následně také prezidenta Evropské rady (namísto Donalda Tuska) a zejména nového prezidenta ECB (namísto Maria Draghiho).



Nově zvolený Evropský parlament bude mít zásadní slovo právě při výběru nového šéfa komise - musí jeho výběr potvrdit. Bude to přitom právě nový šéf komise, kdo bude mít klíčovou roli v dalších jednáních o brexitu, obchodním sporu s USA, nastavení nového rozpočtového rámce EU a případně nového rozpočtu eurozóny. Nový Evropský parlament navíc bude muset jakoukoliv novou obchodní dohodu EU spolu schválit, stejně tak jako veškerou důležitou novou legislativu v EU. To je v době rostoucích obchodních střetů poměrně důležitá pravomoc.

Nového prezidenta ECB sice parlament nevybírá, může ale oddálit jmenování dalších členů výkonného výboru ECB. Navíc v tuto chvíli není jasný favorit na místo v čele ECB a pozice může být nakonec výsledkem souběžného kompromisu velkých členských zemí na obsazení komise. Tak se nepřímo může parlament dostat i do hry o obsazení ECB.



I proto bude ve víkendových volbách do Evropského parlamentu zásadní sledovat, jak moc si udrží svoji pozici tradiční demokratické strany. Vysoké volební zisky populistů a radikální pravice by mohly fungování parlamentu zkomplikovat, stejně tak jako jeho spolupráci s ostatními institucemi EU. Pokud by nesystémové strany překonaly výrazně 30 %, je třeba se připravit spíše na negativní reakci trhů…

TRHY

CZK a dluhopisy



Jestřábí zápis Fedu, strach z obchodních válek a blížící se Evropské volby (viz úvodník) - to vše v regionu spíše zhoršuje náladu. Koruna se tak ke konci týdne může probojovat nad 25,80 EUR/CZK.



Zahraniční forex



Podrobný zápis z posledního zasedání Fedu dal trhům vcelku jasně najevo, že holubičí očekávání zabudovaná v americké výnosové křivce jsou nerealistická. Takové vyznění dolaru mikroskopicky pomohlo, ale volatilita páru EUR/USD zůstává zanedbatelná.



A tak alespoň trochu by jí mohla povzbudit dnešní data v podobě indexů podnikatelských nálad v eurozóně (PMI). Pro euro, které rovněž vyhlíží víkendové volby do europarlamentu, by odraz PMI směrem vzhůru mohl být jistým povzbuzením.



Jinak nervozita z víkendových voleb v EU se projevuje především na obchodování se švýcarským frankem a britskou librou. Zatímco CHF jakožto bezpečný evropský finanční přístav posiluje, tak libra naopak ztrácí. Eurovolby totiž mohou mít až nečekané vnitropolitické důsledky pro britské ostrovy. Ve volbách totiž velmi pravděpodobně vyhraje protestní Brexit party a vládnoucí konzervativci zůstanou hluboko v poli poražených.