Prahu do záporu zatlačila VIG, v Evropě se nedaří bankám

Další den na pražské burze s prakticky totožným vývojem. Index PX opět ztrácí na hodnotě, dnes ale přeci jenom o něco razantněji. Podepisuje se na tom především pojišťovna VIG, která dnes před otevřením trhu reportovala výsledky hospodaření. Ty překvapily negativně, především kvůli nižším realizovaným ziskům z investic, které zapříčinily meziroční pokles zisku o 21 %. Management ale stále hledí do budoucna s optimizmem a potvrdil svůj výhled na letošní i příští rok. Investoři ale evidentně tento optimizmus nesdílejí, protože dnes seslali VIG o 2,2 % níže oproti včerejšímu závěru. Index PX pak klesl o 0,5 %.

Index DAX naproti tomu dnes prožívá poměrně volatilní vývoj. Z dopoledního zisku se v brzkém odpoledni rychle propadl do ztráty, kterou po zbytek dne umazával. Těsně před závěrem se tak pohybujeme okolo nuly. Zbytek západní Evropy je na tom prakticky stejně, pouze Francie nabrala výraznější směr do záporu, konkrétně 0,3 %. Při pohledu na jednotlivé sektory se ani nechce věřit, že indexy se drží v relativně dobré kondici. Nejhůře jsou na tom banky, které padají o 1,4 % a táhne je 4% propad Royal Bank of Scotland nebo 3% pokles Commerzbank. Nedaří se ani ropnému sektoru, který po odreportovaných zásobách ropy, kterých je více, než se čekalo, padá o 0,9 %.

Zámořské indexy se dnes také zdržují v lehké minusu. Poklesovou stálicí začíná být Tesla, které se včera opět podařilo uzavřít obchodování nad 200 USD, dnes ale opět klesá o 3 % na cenovku 199 USD. Den, kdy se již definitivně usídlí pod dvoustovkou se tak podle mého názoru neúprosně blíží. Společností s podobnou charakteristikou, tedy průkopník nové cesty, kterého ale velmi ohrožuje konkurence od zavedených a kapitálově silnějších společností, je Netflix. Ten dnes ale naopak narostl o 2 %. Jeho problémy se tedy jeví ještě dostatečně vzdálené.

Výrazný propad zaznamenává společnost Qualcomm. Podle amerického federálního soudu totiž nezákonně potlačovala konkurenci na trhu s čipy pro mobilní telefony a zneužívala svou dominantní pozici k vybírání nadměrně vysokých licenčních poplatků. Akcie firmy reagují poklesem o 11 %