Strach z výsledku eurovoleb dělá dobře švýcarskému franku

Podrobný zápis z posledního zasedání Fedu dal trhům vcelku jasně najevo, že holubičí očekávání zabudovaná v americké výnosové křivce jsou nerealistická. Takové vyznění dolaru mikroskopicky pomohlo, ale volatilita páru EUR USD zůstává zanedbatelná.A tak alespoň trochu by jí mohla povzbudit dnešní data v podobě indexů podnikatelských nálad v eurozóně (PMI). Pro euro , které rovněž vyhlíží víkendové volby do europarlamentu, by odraz PMI směrem vzhůru mohl být jistým povzbuzením.Jinak nervozita z víkendových voleb v EU se projevuje především na obchodování se švýcarským frankem a britskou librou. Zatímco CHF jakožto bezpečný evropský finanční přístav posiluje, tak libra naopak ztrácí. Eurovolby totiž mohou mít až nečekané vnitropolitické důsledky pro britské ostrovy. Ve volbách totiž velmi pravděpodobně vyhraje protestní Brexit party a vládnoucí konzervativci zůstanou hluboko v poli poražených.