Ranní glosa: Evropské volby - startér velkých změn ve vedení EU

Víkendové evropské volby nastartují velké změny ve vedení Unie a eurozóny, které mohou výrazně změnit tvář EU v nejbližších letech. Pro trhy je to po právu zdroj velké nervozity. Bezprostředně po volbách začne výběr nového šéfa Evropské komise (namísto J. C. Junckera) a následně také prezidenta Evropské rady (namísto Donalda Tuska) a zejména nového prezidenta ECB (namísto Maria Draghiho).Nově zvolený Evropský parlament bude mít zásadní slovo právě při výběru nového šéfa komise - musí jeho výběr potvrdit. Bude to přitom právě nový šéf komise, kdo bude mít klíčovou roli v dalších jednáních o brexitu , obchodním sporu s USA, nastavení nového rozpočtového rámce EU a případně nového rozpočtu eurozóny. Nový Evropský parlament navíc bude muset jakoukoliv novou obchodní dohodu EU spolu schválit, stejně tak jako veškerou důležitou novou legislativu v EU. To je v době rostoucích obchodních střetů poměrně důležitá pravomoc.Nového prezidenta ECB sice parlament nevybírá, může ale oddálit jmenování dalších členů výkonného výboru ECB. Navíc v tuto chvíli není jasný favorit na místo v čele ECB a pozice může být nakonec výsledkem souběžného kompromisu velkých členských zemí na obsazení komise. Tak se nepřímo může parlament dostat i do hry o obsazení ECB.I proto bude ve víkendových volbách do Evropského parlamentu zásadní sledovat, jak moc si udrží svoji pozici tradiční demokratické strany . Vysoké volební zisky populistů a radikální pravice by mohly fungování parlamentu zkomplikovat, stejně tak jako jeho spolupráci s ostatními institucemi EU. Pokud by nesystémové strany překonaly výrazně 30 %, je třeba se připravit spíše na negativní reakci trhů…