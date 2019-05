FED nikam nechvátá

Včera večer zveřejnil FED zápisky z posledního jednání. Ty nepřinesly nic překvapivého.



Hlavní zprávou je, že trpělivý přístup FEDu k měnové politice bude pokračovat ještě nějakou dobu („for some time“). FED se tak v nejbližší době sazby nechystá změnit. Ve směru vyšších sazeb by to v tuto chvíli nedávalo příliš smysl, protože americká ekonomika sestupuje z vrcholu cyklu. Na druhou stranu se FED ale sazby v blízké době nechystá ani snížit, když aktuální zpomalení inf lace vidí jako dočasné a ohledně ekonomiky jsou představitelé FEDu vcelku optimističtí.



Zápisky byly napsány ještě před nejnovějším kolem cel, která Trump zavedl na Čínu. I tato skutečnost by ale pravděpodobně příliš nezměnila vyznění, protože by nejspíš posílila opatrnostní přístup.



Po zbytek letošního roku změnu sazeb nečekáme. Ohledně směru jejich dalšího pohybu panuje nejistota, protože americká ekonomika se bude pohybovat blízko svému potenciálu a lze si tak představit zvýšení i snížení inflačních tlaků. Větší pravděpodobnost je ale v tuto chvíli ve směru poklesu sazeb, což může být důsledek obchodních válek s Čínou (případně Evropou, pokud by k nim došlo). K tomu by ale mohlo dojít až příští rok.



Na půdě Fedu se nyní také diskutuje, zdali nezačít více kupovat kratší dluhopisy (3 roky či méně). Analýza FEDu ale ukázala, že zkrácení maturity by kvůli zvýšení prémií vedlo k nutnosti snížení sazeb. Proto tato varianta nemá příliš velkou podporu.

Jiří Polanský, analytik České spořitelny