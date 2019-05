Fed zatím trpělivou měnovou politiku nezmění, ukazuje zápis

Americká centrální banka (Fed) zatím nehodlá měnit přístup k měnové politice, který předpokládá, že Fed bude před další změnou základních úrokových sazeb trpělivý. Představitelé měnového výboru Fedu se na tom shodli na svém posledním zasedání, které se konalo na přelomu dubna a května a z něhož včera Fed zveřejnil zápis. Trpělivý přístup by podle činitelů Fedu mohl "nějakou dobu" zůstat v platnosti.



Podle zápisu se výbor hlouběji zabýval mechanismy, jak nejlépe čelit budoucímu hospodářskému poklesu a strukturovat majetek v cenných papírech. Ty Fed nakupoval postupně od finanční krize a vynaložil na ně biliony dolarů. Žádné pevné rozhodnutí nepadlo, i když mezi návrhy bylo například to, aby Fed nakupoval krátkodobé cenné papíry a ty pak vyměnil za papíry s delší splatností. Tím by přispěl ke snížení dlouhodobých úrokových sazeb a zlevněním peněz v následujících letech podpořil ekonomiku.





Nicméně poslední jednání Fedu se uskutečnilo předtím, než administrativa prezidenta Donalda Trumpa zvýšila cla na dovoz zboží z Číny a než restrikcemi uvalenými na čínský telekomunikační gigant Huawei umocnila napětí ve světovém obchodě.Vzhledem k pokračujícímu hospodářskému růstu v USA, umírněné inflaci a zmírnění některých globálních rizik "členové výboru soudí, že trpělivý přístup by měl patrně určitou dobu vydržet, i když se globální ekonomické a finanční podmínky budou nadále zlepšovat".Několik bankéřů poukázalo na inflační rizika a možnou potřebu vyšších sazeb, jiní zase varovali před oslabením inflace . Výbor se rozhodl vyčkat, až směr přesvědčivě ukážou ekonomická data.Na zasedání výbor nechal základní úrokovou sazbu beze změny v rozmezí 2,25 až 2,50 procenta.