Apple jako terč obchodní války

Spor mezi USA a Čínou se vystupňoval nedávný zastavením spolupráce Googlu se společností Huawei. Pokud Čína přijme odvetná opatření, nejvíce ohroženou americkou firmou bude Apple.





Technologický lídr Huawei se stal předmětem sporu loni v prosinci, kdy byla zadržena finanční ředitelka společnosti Meng Wanzhou. Americká vláda doporučila strategickým partnerům vyhnout se této společnosti z obavy o bezpečnost 5G technologií. Donald Trump minulý týden vyhlásil stav národního ohrožení v oblasti informační bezpečnosti. Americké ministerstvo obchodu následně zařadilo Huawei a jeho 70 poboček na seznam hrozeb pro národní bezpečnost.

Společnost Google v reakci na to zmrazila mobilním telefonům Huawei přístup k některým jeho aplikacím. Současní zákazníci sice ještě získají bezpečnostní aktualizaci softwaru, ale noví uživatelé mobilů této značky budou pravděpodobně od operačního systému Android v průběhu roku zcela odstaveni.

Hardwarovou spolupráci s Huawei zastavily také společnosti Qualcomm, Xilinx a Broadcom, čímž výrazně znemožnily firmě realizovat plán na vybudování 5G sítě v mezinárodním měřítku. Je to jasný signál toho, že studená válka se přesouvá do technologické sféry. Odvetná opatření čínské vlády však na sebe nenechají dlouho čekat.

Apple na mušce

Jsme svědky změny uspořádání mezinárodního obchodu, jak jej známe od konce druhé světové války. Světová obchodní organizace je pod tlakem, když Trump hrozí vystoupením USA. Blížící se zasedání G20 v japonské Ósace se tak téměř jistě bude nést ve znamení eskalace obchodní války mezi USA a Čínou. Obchodní válka se už podepsala pod pokles globálního obchodu od října minulého roku o 3,5 procenta. Jde o největší pokles od roku 2008.

Americké společnosti, které obchodují s Čínou, jsou ohroženy nejvíce. Pokud dojde k odvetným opatřením Číny, první na řadě bude Apple. Až 20 procent tržeb této společnosti totiž pochází z Číny.

Narušení globálního dodavatelského řetězce ohrožuje i další odvětví. Mezi nimi například automobilový, ocelářský, chemický, elektrotechnický, či textilní průmysl. Investoři by si proto měli být vědomi rizik, která mohou mít dopad na jejich portfolia.



Žolík v rukou Číny

Čína má na starosti kontrolu více jak 85 % z celosvětově zpracovaných drahých minerálů, které jsou důležitou součástí elektroniky, od dobíjecích baterií, smartphonů, až po magnety či osvětlení. Používají se také ve vojenském odvětví, například v brýlích pro noční vidění, ve zbraních a zařízeních GPS.

Omezením přístupu k této produkci by Čína mohla způsobit USA vážné problémy v ekonomice a zbrojním průmyslu. Tato hrozba se zdá být poměrně reálná, proto již USA přijala preventivní opatření. Australská důlní společnost Lynas, kontrolující 10 % světového trhu se vzácnými minerály, se spojila s americkou báňskou společností s cílem vytvořit zpracovatelský závod ve Spojených státech.

Bude Čína manipulovat svou měnu?

Další zbraní Číny je její měna. Oslabení čínského juanu vůči dolaru by totiž mohla vykompenzovat dodatečná cla uvalená Spojenými státy. Měnový pár se již výrazně posunul k hodnotě 7.00, dlouhodobě považované za horní hranici tolerance Pekingu, která představuje signalizační hodnotu možné manipulace s měnou. V důsledku nových cel uvalených na Čínu by se mohl pár brzy dostat nad tento limit. Pokud se tak stane, bude to pro finanční trhy představovat signál pro změnu. Akcie by mohly klesnout a japonský jen by zaznamenal výrazné zisky.

Z Číny kromě toho přicházejí negativní zprávy související se slabým hospodářským oživením. Bude si to vyžadovat více pobídek ke kompenzaci dopadu amerických cel. Investoři by se tak měli připravit na velké změny ve vývoji na trhu, jakými je například odklon od aktiv rozvíjejících se trhů a samozřejmě od aktiv navázaných na Čínu.



O autorovi:

Peter Garnry začal pracovat v Saxo Bank v roce 2010 jako vedoucí kapitálové strategie. V roce 2016 se stal vedoucím týmu kvantitativních strategií, který se zaměřuje na aplikaci počítačových strategií na finanční trhy. Vytváří obchodní strategie a analýzy akciových trhů i jednotlivých firemních akcií pomocí pokročilých statistik a modelů.

Peter Garnry vytvořil pro Saxo Bank měsíční publikaci Alpha Picks, která vybírá nejatraktivnější akcie na amerických, evropských a asijských trzích. Kromě toho přispívá do čtvrtletních předpovědí Saxo Bank a ročních Šokujících předpovědí a je pravidelným komentátorem na televizních stanicích včetně CNN a Bloomberg TV.

Finanční odvětví stále více používá počítačové programy pro zvládání obrovského množství informací a pro tvorbu lepších předpovědí. Garnry a jeho kolegové z týmu kvantitativních strategií vytvářejí automatické počítačové modely s tvorbou signálů a předpovědí pro širokou řadu finančních instrumentů. Obchodní přístup podporovaný kvantitativními modely je velmi dynamický a flexibilní i v proměnlivém tržním prostředí. Kromě kvantitativních strategií také vede volné akciové portfolio, na kterém ukazuje jak vytvářet pozice na akciovém trhu a reagovat na průběh událostí.

Peter Garnry absolvoval Copenhagen Business School a je držitelem charty CFA®.