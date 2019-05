Babiš chce do Komise znovu Jourovou. Opozice: Nechrání nás.

Premiér Andrej Babiš chce, aby Věra Jourová pokračovala ve funkci eurokomisařky. Na tento post nominuje vláda, a tak se čeká na podporu ČSSD. Opozice návrh kritizuje s tím, že Jourová nedokáže efektivně hájit v Evropské komisi české zájmy.

Jourová by chtěla pozici eurokomisařky zastávat i v příštích pěti letech. "Já už jsem vyjádřila zájem pokračovat," uvedla už dříve končící česká eurokomisařka. Její stranický šéf Andrej Babiš už oznámil, že ji hodlá opět navrhnout. "Zatím to tak vypadá," odpověděl na dotaz redaktora.

Českého zástupce do Evropské komise nominuje vláda, a tak bude Babiš muset přesvědčit i sociálně-demokratické ministry. "Na jednání s ČSSD je času dost. Změna komise se předpokládá na podzim," sdělil premiér.

"O jménu příštího eurokomisaře jsme s koaličním partnerem nejednali, takže to nemohu komentovat. Zklamalo mě, když současná eurokomisařka Věra Jourová nepodpořila přísnou variantu dvojí kvality potravin, obzvlášť pokud má na starost ochranu spotřebitelů," vyčetl šéf ČSSD Jan Hamáček.

"Pan Babiš by si měl nejdřív ujasnit, co vlastně chce. On tady bojuje proti dvojí kvalitě potravin, a přitom jeho komisařka paní Jourová byla tou, která podpořila ten kompromisní návrh," kritizuje lídr kandidátky ODS do eurovoleb Jan Zahradil.